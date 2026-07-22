El tráfico marítimo del Port de Tarragona aumenta el 6,5 % en el primer semestre de 2026

El Port de Tarragona cerró el primer semestre de 2026 con un tráfico marítimo de 15,12 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 6,5 % respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado en un comunicado.

Los graneles líquidos continúan siendo el principal pilar de la actividad del Port de Tarragona, con 9.894.677 toneladas (+7,9 %) entre enero y junio.

Dentro de ese grupo destacan los productos químicos, que han experimentado un crecimiento del 18,6 %, con más de 2 millones de toneladas, y el petróleo crudo, que, con 4,47 millones de toneladas se mantiene como una de las mercancías más estables y representa el 29,6 % del tráfico total.

En cuanto a los graneles sólidos, crecieron un 7,5 %, con 4.302.544 toneladas, a pesar de los descensos del carbón y el coque de petróleo (-39,3 %), que, según el puerto, han sido compensados por “el buen comportamiento de otras mercancías”.

El sector agroalimentario es otro de los "activos estratégicos de los muelles tarraconenses": el movimiento de cereales, piensos y harinas aumentó un 4,6 % en el acumulado del año, con un total de 2,84 millones de toneladas.

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Además, destaca el incremento del 54 % del mineral de hierro, con 812.892 toneladas durante los primeros seis meses del año.