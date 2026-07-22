Tarragona recuperará una cripta de los siglos XVI al XVIII oculta durante más de cien años

La iglesia de Sant Agustí de Tarragona, ubicada en la Rambla Vella, iniciará la próxima semana la recuperación de una cripta construida entre los siglos XVI y XVIII que ha permanecido oculta durante más de cien años. La intervención permitirá evaluar su estado de conservación y sentar las bases para su futura apertura al público, uno de los objetivos que ha presentado este miércoles el Arzobispado de Tarragona.

Los trabajos contarán con un presupuesto de 30.000 euros financiado con una subvención de la Generalitat, se enmarcan también en el proyecto de musealización integral del templo, uno de los principales escenarios de la Setmana Santa de Tarragona, al acoger el museo de las agrupaciones católicas.

El "carácter ético" de la intervención

La actuación, que se prolongará durante unas tres semanas, consistirá en retirar los rellenos y materiales acumulados en el subsuelo bajo supervisión arqueológica para dejar al descubierto la cripta y mejorar sus condiciones de conservación. La excavación permitirá, además, conocer la evolución histórica del subsuelo de esta zona de la ciudad.

De forma paralela, se realizará un estudio antropológico de los restos humanos conservados en el espacio funerario, en una zona a la que se ha podido acceder ahora tras años cerrada. El Arzobispado estima que la cripta alberga los enterramientos de unas 21 personas.

La apertura de la cripta de la iglesia de Sant Agustí de Tarragona, junto a los promotores de las tareas de recuperación. / Arzobispado de Tarragona

El párroco de la vecina iglesia de Sant Francesc y responsable de Sant Agustí, Ignasi Durany, ha señalado que uno de los motivos que impulsan la intervención es de carácter ético. "Estas personas tienen derecho a una sepultura digna", ha afirmado. El objetivo es estudiar los restos y volver a inhumarlos en la propia cripta una vez concluyan los trabajos. Sobre su posible identificación, ha reconocido que existen "muchas hipótesis y pocas certezas".

Durany ha explicado que la actuación responde también a la necesidad de preservar el edificio y prevenir problemas estructurales derivados de la humedad, además de recuperar para la ciudad un espacio prácticamente desconocido. "Es una cripta de grandes dimensiones, pero actualmente resulta impracticable por las condiciones de humedad", ha precisado.

La responsable de la Secretaría Técnica para el Patrimonio Inmueble del Arzobispado de Tarragona, Roser Martín, ha subrayado que el proyecto va más allá de una excavación arqueológica. Según ha explicado, la iniciativa lleva años preparándose y ya en 2012 se realizó un primer estudio para evaluar el estado de conservación del espacio. El deterioro actual, según ha indicado Martín, impide interpretar correctamente su configuración, por lo que la retirada del relleno permitirá identificar las distintas fases constructivas y mejorar su conservación.

Abrir la cripta a las visitas

La intervención cuenta con la colaboración de la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Tarragona, cuya sede se encuentra en la iglesia y donde se custodian buena parte de los pasos procesionales de la ciudad. El presidente de la entidad, Francesc Seritjol, ha avanzado que el objetivo es incorporar la cripta al futuro recorrido museístico del templo. Coincidiendo con el centenario de la Agrupación, en 2028, la entidad pretende culminar la musealización de Sant Agustí, sin descartar una apertura parcial si los trabajos permiten habilitar antes este espacio.

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La iglesia de Sant Agustí, situada en la Rambla Vella y perteneciente a la parroquia de Sant Francesc d'Assís, situada a apenas unos 200 metros, fue construida a partir de 1576. El edificio perteneció a la Compañía de Jesús y fue consagrado bajo la advocación de los Santos Reyes. En su fachada conserva un escudo realizado por Onofre Morell, protegido como Bien de Interés Cultural de carácter nacional.