Una aplicación conectará a la ciudadanía de los municipios del Camp de Tarragona con la policía y geolocalizará las emergencias

Siete municipios del Camp de Tarragona tendrán una aplicación de seguridad ciudadana que permitirá a la ciudadanía comunicarse de forma fácil e inmediata con los cuerpos locales de seguridad o para pedir ayuda en situaciones de emergencia. Esta semana se ha adjudicado el contrato del sistema de gestión y de la aplicación por cerca de 630.000 euros, y los promotores han sido los ayuntamientos de Tarragona, Reus, Cambrils, Constantí, La Canonja, Mont-roig del Camp y el Catllar.

La aplicación, que entrará en funcionamiento en el plazo de un año y será de uso gratuito, quiere ser una herramienta para teléfonos móviles que facilite la comunicación directa entre la ciudadanía y las policías locales de los 7 municipios, mediante el envío de alertas, llamadas de emergencia e información de seguridad. El aplicativo también permitirá compartir la ubicación en directo del incidente y, cuando sea necesario por motivos de seguridad ciudadana, facilitar determinados datos personales.

Seguridad metropolitana

Este miércoles al mediodía se ha presentado la inversión para la plataforma en un acto en el Ayuntamiento de Reus, donde han asistido los alcaldes de Reus, Sandra Guaita; Tarragona, Rubén Viñuales; Cambrils, Oliver Klein; el Catllar, Alba López; así como los concejales responsables de las áreas de seguridad de La Canonja, Lucía López Cerdán; Constantí, Alfonso Riscos; y Mont-roig, Vicente Pérez.

Los alcaldes y concejales han valorado positivamente el impulso en la coordinación entre los distintos cuerpos locales de seguridad, que compartirán un sistema de gestión y comunicaciones que no afectará a la configuración e identidad de cada uno de ellos. Además, permitirá segmentar las comunicaciones según distintos perfiles de usuarios, como comercios, empresas o colectivos vulnerables, y estará disponible en catalán, castellano, inglés, francés y alemán, atendiendo al gran número de visitantes de ese territorio en verano.

"Nos preguntamos qué podía hacer la inteligencia artificial para nosotros: todos estamos comprometidos con la seguridad, mejorar la convivencia y la libertad de la ciudadanía, esta aplicación será una herramienta para las policías locales y para facilitar el trabajo de incidentes que suceden en un municipio y después derivan a otro", ha valorado la alcaldesa de Reus. Guaita ha especificado que la plataforma dará especial servicio "a comercios locales y a personas mayores y vulnerables", en concreto, por el avance novedoso en la geolocalización y el seguimiento de las incidencias, lo que facilitará una rápida intervención de los cuerpos de seguridad.

El alcalde de Tarragona ha reconocido que "no ha sido fácil" tejer la colaboración entre siete municipios tarraconenses y ha explicado que la idea se originó en ambas capitales para ser derivada más tarde a las demás ciudades. "La aplicación da respuesta a las demandas de la ciudadanía de generar sinergias con los cuerpos de seguridad, no podemos no colaborar con las policías de otros municipios", ha dicho Viñuales.

Los alcaldes y concejales del resto de municipios han valorado el acuerdo alcanzado, lo que permite dar continuidad a la incipiente Área Metropolitana del Camp de Tarragona en un tema de interés como la seguridad ciudadana. La licitación y la adjudicación se ha llevado a capo por el Ayuntamiento de Reus, aunque cada municipio ha aportado una parte económica para incorporar las prestaciones de la aplicación que más les convengan: "Cada municipio ha contribuido con los propios objetivos, al final tenemos necesidades distintas", han explicado los alcaldes, sobre un territorio con grandes diferencias urbanas, entre las poblaciones de playa o las urbanizaciones discontinuas.

El calendario

La empresa adjudicataria es Goil Security SL, con sede en El Vendrell y experiencia en la implantación de soluciones similares en municipios como Oviedo, Pamplona, Castelló o Sitges. La adjudicación se ha realizado por un importe de 629.315,86 euros, que será asumido de forma proporcional por todos los municipios impulsores del proyecto. El presupuesto incluye los costes de suministro e implantación, soporte y mantenimiento, así como servicios adicionales de consultoría y programación.

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Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de un año para completar la implantación del servicio. Finalizada esta fase, comenzará la prestación del servicio de soporte, mantenimiento y actualización en la nube durante un periodo de tres años, que incluirá también las posibles mejoras derivadas de trabajos de consultoría o programación: "Se trata de una herramienta viva", ha explicado Guaita, que ha confirmado que los municipios podrán pedir cambios a medida que avance su aplicación y que está abierta al uso de otros ayuntamientos de Tarragona.