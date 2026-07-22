Detenido un hombre y denunciada una mujer por usar a sus hijos para robar camisetas de fútbol en Salou

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 36 años y han denunciado penalmente a una mujer de 33 por, presuntamente, robar camisetas de fútbol en el paseo de Jaume I de Salou (Tarragonès). Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, 19 de julio, cuando la pareja habría utilizado el carrito de uno de sus hijos para esconder parte del material, que había sido sustraído instantes antes de un establecimiento.

Según el relato que ha hecho público la policía este martes, un tercer hombre les habría ayudado a robar el material, con el que consiguió huir con las piezas de ropa, valoradas en 2.150 euros. Los dos principales implicados acumulan, conjuntamente, más de 90 antecedentes policiales por hechos similares.

Los hechos se produjeron el pasado domingo sobre las 16:40 horas, cuando la policía catalana recibió la alerta de que una pareja, acompañada de dos menores, se había llevado varias prendas de ropa deportiva de un establecimiento del paseo marítimo de Salou. Una vez en el lugar de los hechos, los Mossos comprobaron que la pareja contaba con el apoyo de una tercera persona, que consiguió huir con el material robado. La pareja habría usado el cochecito de uno de los menores para esconder el material y cometer el delito.

Los dos principales implicados, que iban acompañados de sus hijos menores de edad, fueron interceptados en la calle Rodríguez Pomatta, al lado del paseo y de la zona más turística de la ciudad. Se habían cambiado parte de la ropa y pretendían abandonar la zona en un turismo, donde los agentes encontraron la documentación del tercer sospechoso. En el registro del vehículo, la policía localizó material y objetos utilizados para cometer hurtos.

Con el objetivo de que la mujer pudiera seguir haciéndose cargo de los menores, que habían sido utilizados para cometer el hurto, los Mossos optaron por no detenerla y denunciarla penalmente, mientras que el hombre quedó detenido.

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Según explica el cuerpo policial, la pareja había estado implicada en hurtos cometidos con el mismo modus operandi en la comarca del Baix Empordà, y acumulan más de 90 antecedentes policiales por hechos similares. El detenido, con 47 de estos, pasó el lunes a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Tarragona.