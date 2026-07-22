Los Mossos arrestan a tres sospechosos de un robo mediante el método de la siembra en El Vendrell

Los Mossos d'Esquadra han detenido en El Vendrell a tres hombres de 36, 40 y 51 años acusados de cometer un hurto en una gran superficie comercial de Creixell mediante el conocido método de la siembra. Este modus operandi consiste en distraer a la víctima cuando está a punto de subir a su vehículo, arrojando un objeto al suelo para hacerle creer que se le han caído las llaves o dinero. Mientras tanto, un segundo individuo abre el coche y sustrae objetos del interior.

Los hechos ocurrieron el martes a las 16:00 horas, cuando los sospechosos robaron una riñonera con dinero en efectivo y dos teléfonos móviles a una persona que acababa de realizar la compra en un supermercado. Tras el robo, los ladrones huyeron por la carretera N-340 en dirección a El Vendrell.

Agentes de paisano de la comisaría de Torredembarra alertaron de la huida y varias patrullas se desplegaron rápidamente en distintos puntos de la vía. Finalmente, la policía interceptó el vehículo a la altura del barrio marítimo de Coma-ruga.

Según los Mossos, los autores de este tipo de hurtos actúan principalmente en los aparcamientos de supermercados y otros establecimientos comerciales, aunque también operan en otros lugares, como los cajeros automáticos. En estos casos, aprovechan el momento en que la víctima está retirando dinero: suelen lanzar un billete o unas monedas al suelo y, cuando la persona se agacha para recogerlos, le sustraen la tarjeta bancaria para realizar posteriormente retiradas de efectivo o compras fraudulentas.

En esta ocasión, la víctima se percató de la maniobra de los ladrones y consiguió que, durante la huida, estos arrojaran la riñonera. Aun así, los sospechosos se habían apoderado del dinero en efectivo, que posteriormente fue recuperado por los agentes.

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Está previsto que los tres detenidos pasen en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de El Vendrell.