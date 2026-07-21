Tarragona cede 11.000 metros cuadrados de la Tabacalera al Estado para la futura Biblioteca Pública

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este martes la cesión de cerca de 11.000 metros cuadrados de la Tabacalera al Gobierno español para la ubicación de la futura Biblioteca Pública Estatal. Se trata de un nuevo paso en el largo proceso para que la ciudad estrene la segunda biblioteca pública más grande de Catalunya, en unas instalaciones todavía por rehabilitar. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha definido la transmisión como "un día feliz para todo el mundo".

La cesión del espacio de la antigua fábrica de tabacos ubicada junto al río Francolí responde a una petición del Ministerio de Cultura, y ha recibido el apoyo de todos los partidos del pleno municipal de Tarragona y los concejales no adscritos, excepto el PP. Así, el consistorio ha dado luz verde a la mutación demanial por 23 votos a favor (PSC, ERC, Junts, En Comú Podem, Vox y tres concejales) y 4 en contra.

Más cerca del equipamiento

La propuesta contempla la transmisión del Ayuntamiento de Tarragona al Ministerio de Cultura de una finca municipal de la Tabacalera que tiene una superficie de 10.915,60 m². Representa un paso necesario para la construcción de la futura Biblioteca Pública Estatal de la ciudad, que sustituirá al actual, situada en la calle Fortuny del centro. Con 2.641 m² es una de las más pequeñas de Catalunya, con relación a la población a la cual da servicio. El futuro equipamiento tendrá unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de los servicios bibliotecarios, culturales y de lectura pública.

Sobre un equipamiento, la antigua fábrica, que tiene previsto acoger, en un futuro, equipamientos de la URV, el Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el conservatorio de música de la Diputació de Tarragona y las sedes de TAC12 y RTVE, el alcalde Viñuales ha querido poner de ejemplo la Tabacalera de Málaga, "hermana de la nuestra". En las instalaciones de la ciudad andaluza se acogen oficinas municipales, el área de la mujer y un centro de control unificado, entre otros organismos y museos. "Hemos llenado la Tabacalera de un relato", ha valorado el alcalde.

El pleno del mes de julio del Ayuntamiento de Tarragona se ha desarrollado este martes en el palacio de la Diputació. / ACN

Por su parte, la concejal de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos (PSC), ha valorado la nueva biblioteca como "muy necesaria" y ha confirmado que las tres administraciones implicadas (el Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento) están avanzando en las gestiones administrativas. Es el caso del plan de usos que deberá tener la biblioteca, redactado por la Generalitat y entregado recientemente a las otras partes.

Nuevo paso para la comisaría mixta

El pleno municipal ha aprobado otra concesión administrativa, en este caso para el uso privativo del espacio de la estación de autobuses de la plaza Imperial Tarraco para la construcción y gestión de la futura comisaría mixta de policía. Esta corresponde a la finca municipal 276 del registro de Tarragona, que se ha cedido al Departament d'Interior de la Generalitat.

El espacio del centro deberá acoger la futura comisaría de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Tarragona, proyectada con más de 800 m². El coste del equipamiento será de 1,6 millones de euros, aportados a partes iguales el consistorio y la Generalitat. Será una comisaría de proximidad para la ciudadanía, ya que está ubicada en el centro de la ciudad y de fácil acceso a pie, aunque la cercanía con la avenida de Roma favorece una entrada y salida rápida.

El alcalde Viñuales ha asegurado, en este sentido, que "la comisaría no será únicamente un edificio, porque la seguridad la dan los agentes, será un punto neurálgico de la ciudad", y ha avanzado "el nuevo modelo" con el que trabajarán ambos cuerpos policiales. "Se compartirá toda la información, pensando en la seguridad en el sentido más amplio de la palabra", ha dicho.

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La apertura de la comisaría está prevista para 2028. Sin embargo, a principios de 2026 el Departament d'Interior debía haber licitado el proyecto, un trámite que todavía no se ha llevado a cabo.