Golpea y muerde a dos policías al ser detenido tras provocar un accidente y huir en Amposta (Tarragona)

Un hombre de 39 años ingresó este pasado sábado en prisión tras agredir y morder a dos policías locales de Amposta (Tarragona) después de ser detenido por provocar un accidente de tráfico y huir del lugar, según ha informado este martes el ayuntamiento de la localidad.

El juzgado de guardia de Amposta decretó su ingreso en la cárcel como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad tras la celebración de un juicio rápido.

El detenido causó un accidente de tráfico durante la madrugada del viernes y huyó, pero, gracias a la colaboración ciudadana, la policía lo localizó en su domicilio, donde, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas y arremetió contra los agentes con "un objeto peligroso", según el consistorio.

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Durante la detención, según fuentes municipales, el hombre golpeó y mordió a dos policías locales y causó desperfectos en el coche policial.