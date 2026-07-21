Sucesos
Golpea y muerde a dos policías al ser detenido tras provocar un accidente y huir en Amposta (Tarragona)
El hombre, de 39 años, está acusado de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad
Un hombre de 39 años ingresó este pasado sábado en prisión tras agredir y morder a dos policías locales de Amposta (Tarragona) después de ser detenido por provocar un accidente de tráfico y huir del lugar, según ha informado este martes el ayuntamiento de la localidad.
El juzgado de guardia de Amposta decretó su ingreso en la cárcel como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad tras la celebración de un juicio rápido.
El detenido causó un accidente de tráfico durante la madrugada del viernes y huyó, pero, gracias a la colaboración ciudadana, la policía lo localizó en su domicilio, donde, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas y arremetió contra los agentes con "un objeto peligroso", según el consistorio.
Durante la detención, según fuentes municipales, el hombre golpeó y mordió a dos policías locales y causó desperfectos en el coche policial.
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares
- Una reportera de 'D Corazón' sufre para frenar a la abuela de Lamine Yamal por saltarse las normas de TVE
- ¿Qué dice la prensa argentina del partido? Rendidos a España y agradecidos a una generación albiceleste dorada
- Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años
- El Tribunal de Cuentas pospone la aplicación de la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O
- DAZN reacciona a la brutal agresión del argentino Paredes a Eric y Gavi tras perder el mundial: 'Lamentable y vergonzoso
- Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT