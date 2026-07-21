Detenido un monitor de un casal de verano de Tortosa por una presunta agresión sexual a dos menores

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un monitor del casal deportivo del WIN Tortosa por una presunta agresión sexual a dos menores. Los agentes arrestaron a un hombre de 23 años este martes a las 13:14 horas. Según fuentes cercanas al caso, se habría producido una agresión consumada y otra en grado de tentativa. La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Tortosasport ha activado el protocolo de prevención de abusos sexuales y otros malos tratos en el ámbito de la educación en el ocio tras las denuncias presentadas por dos familias. También ha apartado de sus funciones al detenido como medida para "garantizar la protección" de los menores. En un comunicado, el Ayuntamiento de Tortosa ha manifestado su "tolerancia cero ante cualquier tipo de abuso o maltrato a niños y niñas".

Los hechos se han puesto en conocimiento de los Mossos d'Esquadra y de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

En las Terres de l'Ebre, la DGPPIA dispone de la casa Barnahus, un servicio especializado en la prevención, la detección precoz y la atención integral en este tipo de casos. Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Tortosa y Tortosasport han actuado con la "máxima diligencia para garantizar la protección" de los menores y para "colaborar plenamente con las autoridades mientras se desarrolla la investigación", según han asegurado en un comunicado.

Del mismo modo, el consistorio también se ha puesto a disposición de las familias afectadas y ha afirmado que ofrecerá todo el acompañamiento y apoyo que sea "necesario a la familia denunciante y al resto de familias usuarias" del casal deportivo del WIN Tortosa. El objetivo es "velar por el bienestar emocional" de los menores y del resto de monitores, han añadido.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Tortosa ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía y ha pedido el "máximo respeto por la intimidad" de los menores y de sus familias. Asimismo, ha solicitado "respeto por la presunción de inocencia y prudencia ante una investigación abierta, en la que hay menores afectados".