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La tormenta eléctrica obliga a evacuar algunas playas de Tarragona y a izar la bandera roja en la Costa Daurada

La prohibición de baño se mantiene solo en las playas de Llevant y Ponent de Cunit (Baix Penedès)

Imagen de archivo de una bandera roja.

Imagen de archivo de una bandera roja. / Elvira Urquijo A.

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Tarragona
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El Camp de Tarragona y la Costa Daurada han vivido este lunes por la tarde un episodio de fuertes lluvias que han afectado durante pocos minutos algunos puntos del territorio. El paso de la tormenta eléctrica ha obligado a evacuar algunas playas de Tarragona y a izar la bandera roja en algunos puntos del litoral central catalán.

A media tarde Protecció Civil ha informado de unas quince playas de Tarragona con la restricción de baño a causa de la tormenta eléctrica, que ha coincidido con un episodio de fuertes rachas de viento en Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat. En ese momento se ha pedido mucha prudencia en los desplazamientos urbanos.

El paso de la fuerte lluvia ha alcanzado concretamente algunos municipios de las comarcas del Ebro, primero, y de primera línea de playa de las comarcas del Baix Camp y el Tarragonès, después. Es aquí donde las condiciones meteorológicas han obligado a las autoridades a despejar las playas de usuarios y a poner la bandera roja de prohibido el baño en múltiples ubicaciones.

Pasadas las 19:30 horas, y con la tormenta lejos del Camp de Tarragona en dirección este, y la prohibición se mantiene sólo en las playas de Ponent y Llevant de Cunit (Baix Penedès). Más playas de la misma comarca se mantienen con la bandera amarilla, mientras las otras de la demarcación han podido recuperar la verde.

Precisamente en las playas del Garraf es donde se mantiene la prohibición del baño en cuatro de las playas, y en otras cuatro hay bandera amarilla.

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El número de emergencias ha recibido más de 80 llamadas en las comarcas de Tarragona y Barcelona por el episodio de precipitaciones, fuerte viento y tormenta eléctrica, y por eso piden precauciones al aire libre y en la movilidad.

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