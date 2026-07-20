Illa anuncia que el IV Congreso Catalán de la Cocina se celebrará en Tarragona la próxima primavera

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado el Plan de Acción para el Impulso de la Cocina Catalana, que incluye iniciativas para preservarla, promocionarla y proyectarla. Durante un acto celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Illa ha anunciado el inicio del camino hacia el IV Congreso Catalán de la Cocina, que se celebrará en la primavera de 2027 en Tarragona y reunirá al conjunto del sector.

El plan de acción contempla una estrategia para reforzar el vínculo con el sector agroalimentario, reconocer la labor de los establecimientos que han mantenido viva la cocina catalana a lo largo del tiempo y proyectarla hacia el futuro. Una de las primeras actuaciones será la puesta en marcha de la Marca Cuina Catalana, una herramienta de promoción para los establecimientos comprometidos con esta gastronomía.

Según han explicado, el uso de la Marca Cuina Catalana será posible gracias a la cesión gratuita de la marca por parte de Pepa Aymamí a la Generalitat. El nuevo plan nace del trabajo desarrollado durante los últimos años para reforzar la gastronomía catalana y poner en valor toda la cadena alimentaria. La Marca Cuina Catalana distinguirá a los establecimientos comprometidos con la divulgación y la práctica de la cocina catalana, con los productos del territorio y con el recetario que constituye uno de los principales patrimonios gastronómicos del país.

El president de la Generalitat ha asegurado que la cocina catalana hace sentirse "orgullosos" porque Catalunya cuenta con un sector "competente, apasionado, creativo y reconocido en todo el mundo". "Catalunya vive el mejor momento gastronómico de su historia, con el mayor reconocimiento internacional", ha destacado. Este momento de la cocina catalana "no es fruto del azar, sino consecuencia del trabajo bien hecho y de la perseverancia. De unir los esfuerzos de toda la cadena alimentaria para que el plato llegue a la mesa", ha afirmado. "No podemos permitirnos detenernos ni caer en la autocomplacencia; es el momento de acelerar", ha concluido.

Durante el acto, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, recordó que 2025 fue "un año muy intenso", marcado por el reconocimiento de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía. A lo largo de ese año se llevaron a cabo más de 455 actuaciones en todo el territorio y se sumaron cerca de 1.900 adhesiones de agentes del sector, entre administraciones, productores, empresas, restauradores, centros educativos y entidades sociales.

Ordeig hizo un llamamiento a "seguir avanzando" y pidió "complicidad y contundencia" a los consumidores. "¿Cómo puede ser que haya restaurantes que no tengan vino o aceite catalán?", se preguntó. El conseller defendió también que desde la compra pública debe fomentarse el consumo de productos de proximidad. Asimismo, anunció que este otoño 3Cat estrenará la serie Genesis, dedicada a la revolución gastronómica impulsada por Ferran Adrià y al papel que desempeñó para situar la cocina catalana en el panorama internacional.

El IV Congreso Catalán de la Cocina

El IV Congreso Catalán de la Cocina, que se celebrará en la primavera de 2027 en Tarragona, dará continuidad al legado de las tres ediciones anteriores. Reunirá a representantes de toda la cadena gastronómica —agricultores, pescadores, artesanos alimentarios, industria agroalimentaria, distribuidores, restauradores, cocineros, académicos, científicos, divulgadores y consumidores— con el objetivo de analizar los principales retos de la cocina catalana y definir las bases de las futuras actuaciones para impulsarla y proyectarla hacia el futuro.

La estructura del IV Congreso se ha diseñado a partir de un núcleo organizativo integrado por el Consejo Asesor del Congreso; un segundo nivel representativo del ecosistema gastronómico catalán, concebido como espacio de consenso del sector; y un tercer nivel de carácter participativo. Además, para cada uno de los ejes estratégicos del Plan de Acción para el Impulso de la Cocina Catalana se contará con aportaciones de referencia que configurarán el ámbito de contenidos del congreso.

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De este encuentro saldrán las bases que regirán el Plan de Acción que el Govern de la Generalitat se compromete a desarrollar entre 2027 y 2028 con el objetivo de dar un nuevo impulso a la cocina catalana.