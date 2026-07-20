Urbanismo
El Ayuntamiento de Tarragona licita las obras de mejora del entorno del Parque de Bomberos por 457.000 euros
Las obras, con un plazo de ejecución de tres meses, modernizarán los accesos al parque y reforzarán la seguridad y los servicios del entorno
El Ayuntamiento de Tarragona ha publicado el anuncio de licitación de las obras de mejora del entorno del Parque de Bomberos, situado en el polígono industrial Francolí. El proyecto incluye la renovación del pavimento de los accesos al parque, la retirada de una línea eléctrica aérea y la mejora del alumbrado público mediante la instalación de nuevos puntos de luz. La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 457.318,90 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de tres meses.
El concejal de Urbanismo, Nacho García, ha explicado que “estas obras se suman a las que estamos ultimando en el vial principal del polígono Francolí, que incluyen la instalación de un nuevo colector y un nuevo asfaltado. Después de años de abandono, por fin estamos poniendo al día uno de los principales polos económicos e industriales de la ciudad”.
El proyecto contempla la demolición de todo el pavimento existente en los dos accesos al Parque de Bomberos, así como de aquellos elementos necesarios para ejecutar las conexiones entre la red viaria actual y la nueva, además de la interconexión de los distintos servicios. Posteriormente, se pavimentará la zona y se sustituirá la rejilla que recoge las aguas procedentes de la calle Autovía de Salou hacia el acceso al Parque de Bomberos, conectándola a la red de aguas pluviales.
En cuanto al alumbrado público, se instalarán tres nuevos puntos de luz con columnas de nueve metros equipadas con proyectores LED en la calle Polígono de Francolí, además de sustituirse las luminarias en cuatro puntos ya existentes. Finalmente, también se procederá a la retirada de la línea aérea de baja tensión situada actualmente en la entrada del Parque de Bomberos por la calle Polígono de Francolí.
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