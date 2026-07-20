Las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs generan la mitad de la electricidad consumida en Catalunya en 2025

Las centrales nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellós II, en Tarragona, registraron en 2025 una producción neta de 22.812 millones de kilowatios, el 50,6 % de la energía eléctrica consumida en Catalunya durante el año pasado, según indica la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) en su memoria anual.

Las tres centrales operadas por ANAV generaron el 8,9 % de la producción global neta del sistema eléctrico peninsular y hasta el 58,8 % de la energía producida en Catalunya, según datos de Red Eléctrica de España.

Según ANAV, Ascó I, Ascó II y Vandellós II operaron durante todo el año con “fiabilidad” y suministraron a la red eléctrica “energía libre de emisiones”, que se tradujo durante 2025 en el ahorro de la emisión de 8,4 millones de toneladas equivalentes de CO2.

La memoria anual señala también que ANAV cuenta con una plantilla propia de 865 profesionales, con una media de edad de 46,1 años, a la que se suman cerca de 1.000 trabajadores de empresas de servicios que desarrollan sus actividades de manera permanente en las centrales de Ascó y Vandellòs II.

Además, incorpora, periódicamente, entre 1.000 y 1.100 profesionales adicionales para abordar los trabajos programados en los periodos de recarga de combustible, que en 2025 correspondieron a la 29ª recarga de Ascó II (3 de mayo al 18 de junio) y a la 27ª recarga de Vandellòs II (25 de octubre al 10 de diciembre).

ANAV asegura que trabaja para “operar a largo plazo sus tres unidades” y uno de los factores estratégicos de este objetivo es la ampliación de la capacidad de almacenamiento del combustible gastado de cada reactor.

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Para ello, como recoge la memoria anual, ha trabajado durante 2025 en la construcción de los futuros almacenes temporales individualizados, “que dispondrán de capacidad suficiente para albergar el 100 % del combustible gastado que se habrá generado durante toda la operación de las plantas”, concluye ANAV.