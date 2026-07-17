El TramCamp se lleva la partida principal del presupuesto de Territori en el Camp de Tarragona con 89,3 millones

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica invertirá un total de 121,51 millones de euros del presupuesto de 2026 en diferentes proyectos del Camp de Tarragona. La consellera Sílvia Paneque ha señalado que esta inversión supone un incremento de casi 100 millones respecto a las cuentas de 2023, que fue de 24,32 millones. Este viernes, Paneque ha desgranado los proyectos en los que se recibirán estas partidas y ha destacado que la principal se destinará al transporte público e infraestructuras ferroviarias. La consellera ha concretado que la primera fase del TramCamp se lleva 89,43 millones. En cuanto a las inversiones en carreteras, éstas se elevarán hasta los 19,47 millones, de los que 12,24 se invertirán en actuaciones de conservación.

"Esto significa que el 74% de la inversión se destina al transporte público y el 16% a la red viaria", ha detallado la consellera. Además, otros 3,41 millones serán para inversiones en el ciclo del agua y otros 4,99 millones en proyectos logísticos y de suelo industrial. Paneque ha presentado los detalles de las cuentas este viernes desde el Teatro del Serrallo de Tarragona.

Por comarcas, Territori destinará en inversiones territoriales y financiaciones específicas de 4,9 millones en el Alt Camp; 36.6 millones en el Baix Camp; 6,6 millones en la Conca de Barberà; 2,5 millones en el Priorat; 67 millones en el Tarragonès y 3,7 millones en otras actuaciones.

Tranvía, la principal inversión

La principal inversión de Territori será para el tranvía del Camp de Tarragona, el cual conectará Tarragona, Reus, Vila-seca, La Canonja y el aeropuerto de Reus. Territori destinará 89,38 millones de euros. El proyecto global de la primera fase se ha cifrado en 245 millones de euros. El despliegue del tranvía del Camp de Tarragona se hará por fases y cuando esté terminado tendrá una red de 46 kilómetros con 47 estaciones y 10 intercambiadores. El futuro tranvía mejorará la movilidad urbana e interurbana y beneficiará a un área de 325.000 habitantes, conectando núcleos urbanos, centros hospitalarios, universidades y zonas turísticas del territorio.

Respecto a las carreteras, Territori impulsa la construcción de una nueva rotonda en la intersección de la C-31B y la TV-3146, en el término municipal de Vila-seca (Tarragonès). Se trata de la conexión con la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Tarragona. El objetivo de esta intervención es mejorar las condiciones de seguridad vial y de conectividad de esta zona. La inversión prevista es de 2,34 millones de euros para 2026.

Carril bici y conservación de carreteras

Por otra parte, la consellera también destacó la construcción de un carril bici paralelo a la carretera TV-3141 entre Reus y Cambrils con el objetivo de mejorar la movilidad activa, incrementar la seguridad de los desplazamientos en bicicleta y favorecer la conexión sostenible entre los principales núcleos urbanos del Baix Camp. Ésta tendrá una inversión de 1,72 millones de euros para este año. La actuación tiene un coste total de 4,74 millones de euros. En cuanto a la conservación de la red de carreteras, Paneque ha indicado que se destinarán 12,24 millones de euros.

En la presentación, la consellera ha remarcado otros proyectos relacionados con el ciclo del agua. Concretamente, Territori prevé invertir 1,86 millones de euros en la mitigación del riesgo de inundación en el barrio de la Salut de Salou, que lleva años arrastrando problemas de inundabilidad. El proyecto quiere incrementar la capacidad de desagüe y garantizar una mejor protección de las personas, viviendas y actividades económicas. De esta forma, desde Territori se pretende reducir la vulnerabilidad de un ámbito históricamente afectado por los episodios de avenidas asociados al barranco de Barenys.

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Además, en este ámbito, la titular de Territori ha destacado la remodelación y ampliación de la depuradora de Falset, donde el Departament invertirá 70 millones. "Finalmente, las políticas ambientales disponen de 1,6 millones. De este importe, 750.000 euros corresponden a la recuperación ecológica de la zona húmeda del Gorg de Creixell, la Marinada, el sistema dunar frente al camping La Gavina y la conexión con los Muntanyans de Torredembarra", indicó la consellera. Según Paneque, la finalidad es recuperar los sistemas dunares y los ecosistemas húmedos litorales y reforzar la conservación de la flora y fauna.