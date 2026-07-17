El nuevo sistema de entradas del Concurs de Castells de Tarragona registra más de 67.000 solicitudes en tres días

En los tres días habilitados para inscribirse en el sorteo de las entradas para la sesión del domingo del Concurs de Castells de Tarragona 2026, que tendrá lugar el próximo mes de octubre, se han inscrito 17.690 personas y se han registrado 67.577 solicitudes de entradas. Para la sesión del sábado, 5.477 personas han solicitado un total de 19.709 entradas.

Estas son las cifras anunciadas por el Ayuntamiento de Tarragona, organizador del Concurs de Castells, para las dos sesiones del primer fin de semana de octubre de este año. El procedimiento de esta edición del certamen bienal supone una novedad respecto a las anteriores, cuando se registraba un gran número de solicitudes en apenas unos minutos, lo que saturaba el sistema informático.

El nuevo proceso de sorteo ha permitido que, entre el 14 y el 16 de julio, las personas interesadas se registraran en una página web y solicitaran hasta un máximo de cuatro entradas, tanto para la gran sesión del domingo 4 de octubre, con las colles más importantes, como para la del sábado 3 de octubre. En esta ocasión, según la organización, no se han registrado incidencias destacables.

El nuevo modelo de compra de entradas responde a la elevada demanda de un evento de gran interés como el Concurs de Castells. En esta edición, el sistema se basa en una reserva previa con asignación aleatoria de un orden de compra. Este nuevo procedimiento, según explicó la organización la semana pasada, "elimina la presión de los primeros minutos de venta y garantiza que todas las personas inscritas dentro del plazo tengan las mismas opciones de obtener entradas".

El sorteo, el lunes

El siguiente paso de este nuevo sistema consiste en un sorteo público para decidir la adjudicación de las localidades. Tendrá lugar el próximo lunes, 20 de julio, a partir de las 12.00 horas en el Teatre Tarragona, y determinará el número a partir del cual se iniciará la asignación de las entradas para asistir a las jornadas del sábado 3 y del domingo 4 de octubre del 30.º Concurs de Castells, en función de los números de cada solicitud individual. El acto del sorteo público será conducido por la periodista Aina Mallol, quien dará a conocer otros detalles del proceso de validación y compra de las entradas.

A partir del 24 de julio, las personas que hayan obtenido el derecho de compra recibirán un correo electrónico con las instrucciones para adquirir sus entradas. Los seleccionados dispondrán de 15 días para formalizar la compra. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, las localidades podrán adjudicarse siguiendo el orden resultante del sorteo.

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La elevada cifra de solicitudes para la sesión del domingo 4 de octubre se debe a la participación, en la jornada final del Concurs, de las 12 colles más importantes del panorama 'casteller', incluidas las de 'gamma extra' y las cuatro colles candidatas al título.