Maria Mercè Martorell volverá a ser la candidata del PP a la alcaldía de Tarragona en 2027

El Partido Popular ha hecho públicos los nombres de las candidaturas en las capitales de provincia para las elecciones municipales del año que viene, y en el caso de Tarragona, repetirá con Maria Mercè Martorell al frente. El partido y la propia candidata lo han confirmado este viernes, un día antes del acto de presentación oficial de este sábado en Santiago de Compostela.

En un vídeo en sus redes sociales, la ya candidata popular ha asegurado "asumir la responsabilidad con gran ilusión" el encargo de encabezar la lista para las elecciones del mes de mayo de 2027. "Tarragona no puede seguir parada y resignada por las políticas equivocadas del PSC y sus socios, somos la única alternativa", señala la todavía portavoz del partido en el pleno municipal y presidenta provincial popular.

"Tarragona debe volver a crecer, a liderar y a ser grande, debe volver a ser la ciudad de la eterna primavera", afirma Martorell. Este sábado será una de los 32 candidatos de capitales que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, confirmará de forma oficial y definitiva en un acto en Santiago de Compostela.

Repetir candidatura

Martorell repite, de esta forma, la fórmula aplicada en 2023, cuando consiguió doblar los resultados de las anteriores elecciones municipales y pasar de 2 a 4 concejales en el pleno tarraconense. En ese momento, la popular volvía a la primera línea política tras casi dos décadas de ausencia y de haber dejado el PP por discrepancias.

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Martorell había sido concejal del partido entre los años 1995 y 2007, en un periodo en el que el PP gobernó en coalición con CiU el Ayuntamiento de Tarragona, bajo el alcalde Joan Miquel Nadal. Martorell ocupó esos años la regiduría de Patrimonio, desde la cual se promovió y se consiguió la declaración del conjunto arqueológico de Tarraco como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.