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Energía nuclear

Foment pide que la revisión del calendario nuclear incluya las centrales de Ascó y Vandellòs

Foment del Treball argumenta que la continuidad de las centrales catalanas garantizaría una energía estable, no emisiva y previsible

El Consejo de Seguridad Nuclear avala con condiciones la prórroga de la central de Almaraz y traslada la presión al Gobierno

Central nuclear

Central nuclear / FOMENT DEL TREBALL

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Europa Press

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Tarragona
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Foment del Treball ha pedido que la revisión del calendario nuclear incluya de forma prioritaria la prolongación de la actividad de las centrales de Ascó y Vandellòs (Tarragona) "para proteger la industria catalana y española" y ha instado a los gobiernos español y catalán a actuar de forma coordinada, mediante un comunicado este viernes.

La patronal considera que el aval técnico a la continuidad de la central de Almaraz hasta el año 2030 por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "confirma la necesidad de revisar el calendario de cierre de todo el parque nuclear español, incluidas las centrales situadas en Catalunya".

Asimismo, defiende que la posible ampliación del ciclo productivo de Almaraz "no debe ser una excepción aislada, sino el punto de partida de una revisión realista, rigurosa y global" de la política nuclear española.

En este sentido, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha manifestado que "la política energética debe basarse en criterios técnicos, económicos y de seguridad de suministro, y no en planteamientos ideológicos".

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Las centrales catalanas (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II) producen aproximadamente el 60% de la electricidad consumida en el territorio, por lo que Foment asegura que su continuidad "permitiría disponer de una energía estable, no emisiva y previsible en los próximos años".

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