Los ayuntamientos de Aiguamúrcia y Querol se querellarán contra el autor de los múltiples incendios si se confirma que se trata de un pirómano en serie

La impotencia y el enfado por el bosque quemado dan paso a la acción. Los ayuntamientos de Aiguamúrcia y Querol, en el Alt Camp, se querellarán contra el presunto autor de los múltiples incendios que ha habido en la zona en apenas una semana, en caso de confirmarse que se trata de un individuo. Los alcaldes de ambos municipios lamentan la "cicatriz" que han dejado los fuegos y la afectación humana y medioambiental que supondrán: "El terreno es nuestra vida".

Entre el 8 y el 16 de julio los Bombers han trabajado en la extinción de cinco incendios: cuatro en Aiguamúrcia (el último, este mismo jueves) y uno en Querol. La acumulación de fuegos en una misma zona y en tan poco tiempo hacen pensar en una causa humana, como ya avanzó la consellera de Interior, Núria Parlon, este lunes; los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals, con una investigación abierta, trabajan con esta hipótesis y fuentes policiales confirmaron a este medio el posible pirómano en serie.

El culpable "no tiene perdón"

Ahora, según ha podido saber EL PERIÓDICO, los ayuntamientos más afectados se pondrán de acuerdo para personarse como acusación popular, en el caso de confirmarse el extremo del pirómano. "Lo tenemos clarísimo, han puesto en riesgo constante los bosques, esto es puro terrorismo y un intento de homicidio. No soy abogada ni técnica pero los incendios han puesto en peligro a la población. Iremos a por todas", asegura la alcaldesa de Querol, Roser Burzón, a este medio. Explica que en uno de los incendios, las llamas llegaron "a 10 o 15 metros de las viviendas de Bonany, ¿qué habríamos hecho si llegan a coger a un vecino? No tiene perdón".

Una versión similar expresa el alcalde de Aiguamúrcia, Òscar Sendra: "Si se confirma que han sido provocados, tiene que haber un buen castigo, los incendios están afectando a todo el territorio y la vida de muchas personas". Aiguamúrcia calcula que, en los múltiples fuegos, se han calcinado cerca de 250 hectáreas de terreno, principalmente forestal, de los 73 kilómetros cuadrados del término.

Actuación de los Bombers para apagar uno de los incendios del Alt Camp, en la demarcación de Tarragona. / Lorena Sopeña / Europa Press

Unas consecuencias, asegura Sendra, que también afectarán al turismo rural: "Aquí vivimos del enoturismo y ahora es posible que perdamos visitantes; al final la gente viene a ver el paisaje y ahora está quemado", lamenta. Desde el pasado viernes se ha multiplicado la vigilancia en todos los puntos posibles de los municipios y se han cerrado caminos y accesos del espacio natural protegido El Montmell-Marmellar. El alcalde de Aiguamúrcia reconoce cierto estado de alarma en el pueblo: "Lo peor es no saber si habrá otro incendio y dónde será".

La investigación de los Agents Rurals y los Mossos d'Esquadra continúa abierta en el terreno, y los alcaldes muestran "total confianza" en ello y rechazan realizar la guerra por su parte. "Esto es responsabilidad de los cuerpos de seguridad, no debemos entrar en persecuciones, y si vemos o sabemos algo, llamar de inmediato al 112", pide Sendra. "Si se encuentra al culpable iremos a por él, no podemos dejar que se vaya de rositas", señala Burzón, que espera poder sumar a la querella otros municipios afectados, como Pontons y Torrelles de Foix (Alt Penedès) o entes supramunicipales.

Los municipios piden ayuda

De hecho, los alcaldes lamentan la poca capacidad de realizar gestión forestal que han tenido antes de la temporada de verano. En Aiguamúrcia, con un territorio "muy grande, boscoso y complicado", el consistorio solo puede hacer frente a la gestión de entre 5 y 7 kilómetros de caminos al año. "Podemos hacer muy poca cosa, no nos llegan suficientes subvenciones pero trabajamos desde el terreno con las herramientas que nos llegan", explica el primer edil.

La importancia de la gestión forestal o facilitar los trámites burocráticos para hacer llegar ayudas económicas a los municipios son algunas de las cosas que los ayuntamientos más afectados llevaron a la mesa en la reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado miércoles. Según los mismos alcaldes, Illa les trasladó la mano dura con la que el Govern quiere aplicar justicia en el caso de los incendios presuntamente provocados: "Quien la hace, la paga", afirmó el president en el encuentro.

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Dos días antes, la misma consellera Parlon había confirmado la posibilidad de la causa humana en los orígenes de los múltiples incendios. Aseguró que la investigación había recogido "indicios de que el incendio fue provocado", en referencia al fuego más importante de todos, originado el domingo en Aiguamúrcia y que llegó a arrasar 154 hectáreas de tres municipios. El fuego incluso obligó a confinar a 1.600 personas y a evacuar a 220 vecinos de urbanizaciones y poblaciones cercanas.