Tarragona, Reus, El Vendrell, Cambrils y Salou instalarán pantallas gigantes para seguir la final del Mundial de fútbol

Por lo menos una decena de ciudades del Camp de Tarragona instalarán pantallas gigantes para ver la final del Mundial de fútbol que se disputará este próximo domingo, 19 de julio, entre España y Argentina. Grandes capitales como Tarragona, Reus o El Vendrell ya han confirmado la ubicación y los horarios para seguir tanto la previa como el partido que coronará a una de las dos selecciones como campeona del mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

El partido se jugará en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey (EUA), y empezará a las 21:00 horas del domingo. Sin embargo, hay algunas ciudades que han preparado actuaciones y propuestas para amenizar la previa del juego entre las selecciones española y argentina.

Tarragona instalará una pantalla gigante en el parque del Francolí, igual que ya lo hizo con la semifinal, para que la ciudadanía pueda seguir en directo el partido. La pantalla se ubicará de nuevo en la zona de las gradas, que ya se ha consolidado como un punto de encuentro para disfrutar colectivamente de los grandes acontecimientos deportivos. El acceso será gratuito y el recinto abrirá a las 20.00 horas, con servicio de bar hasta el final del partido, que comenzará a las 21.00 horas.

En Reus se habilitará el Pavelló Olímpic Municipal para que la ciudadanía pueda seguir en directo la final, que se retransmitirá en dos pantallas LED de gran formato. El recinto abrirá sus puertas a las 20.00 horas, como ha anunciado a través de las redes sociales. Además, habrá servicio de food trucks con comida y bebida, y la entrada será gratuita hasta completar el aforo y por orden de llegada.

Propuestas de comida, bebida y música

Otros puntos de la demarcación, como la Costa Daurada, también tendrán pantallas gigantes. En Salou la final se podrá seguir en el Pavelló Esportiu Centre, donde se espera una gran afluencia de seguidores de La Roja. Vila-seca lo hará a partir de las 21:00 horas en el parque de la Riera, mientras que, en Cambrils, los aficionados se podrán encontrar a la misma hora en la plaza del Ayuntamiento.

Algunas ciudades más instalarán más pantallas para poder seguir el partido que decidirá el ganador del Mundial 2026. Es el caso del Vendrell, que también tendrá dos pantallas: una en el Tabaris del barrio marítimo de Coma-ruga, igual que en la semifinal; y otra en la Rambla de Josep Cañas i Cañas, cerca del centro. Esta iniciará las actividades a las 19:00 horas con un tardeo rumbero con Charito y Patatús Band.

Sin dejar el Baix Penedès, el Ayuntamiento de l'Arboç también contratará una pantalla gigante en el estadio polivalente. Y Cunit la instalará en la plaza de la Vila para que la ciudadanía pueda seguir en directo la final. El espacio abrirá a las 20.30 horas, contará con sillas para el público, aunque el consistorio recomienda llevar una propia ante la previsión de gran afluencia, y dispondrá de un servicio de food truck con comida y bebida durante el evento.

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En L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) se instalará la pantalla en la plaza Coll de Balaguer para seguir en directo el partido. El evento comenzará a las 19.30 horas con la previa para animar el ambiente antes del inicio del encuentro. Finalmente, en Roda de Berà (Tarragonès), las puertas del Teatre del Casino Municipal abrirán a las 20:30 horas, y se ofrecerá servicio de bar para los asistentes