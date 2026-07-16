Más de 30 dotaciones de Bombers trabajan en un nuevo incendio en Aiguamúrcia (Tarragona): el quinto en la zona desde el viernes

Los Bombers de la Generalitat trabajan en otro incendio de vegetación forestal en Aiguamúrcia, el quinto originado en el Alt Camp en menos de una semana. Hay 21 dotaciones terrestres y 10 medios aéreos trabajando en la extinción del incendio, concretamente en la zona Camp Gran de la Quadra.

Según apuntan los Bombers, el fuego avanza rápidamente en dirección norte. La cabeza del incendio se propaga hacia una zona de viñedos y el flanco derecho ha quemado una colina y avanza en descendiente. Hay 109 efectivos del cuerpo de bomberos trabajando en el incendio, cuyo aviso han recibido a las 14:00 horas.

El de este jueves es el quinto incendio forestal originado en la comarca tarraconense del Alt Camp desde el pasado viernes, tras los tres que hubo la semana pasada en Aiguamúrcia y el de este miércoles en Querol. En total, suman centenares de hectáreas quemadas, entre los que destaca el incendio iniciado el pasado domingo, 12 de julio, en el que se obligó a confinar a 1.600 personas y a evacuar a más de 200 vecinos de urbanizaciones cercanas.

Precisamente este mismo miércoles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon, se reunieron con los alcaldes de los municipios del Camp de Tarragona y el Penedès más afectados por estos fuegos. Ante la sospecha de los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals que el origen de los incendios en esa zona podría ser humana, ocasionada por un pirómano en serie, el president quiso trasladar un mensaje de seguridad a los alcaldes: "Quien la hace, la paga".