Detenido un hombre en El Vendrell por agredir a un mosso de paisano y a un periodista que realizaba un reportaje sobre droga

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 23 años en El Vendrell por agredir a un agente de la policía catalana de paisano y a un periodista que realizaba un reportaje sobre la droga en el municipio. Según han revelado los Mossos, el joven está acusado de un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad y acumula varios antecedentes policiales anteriores. El Ayuntamiento del Vendrell ha rechazado realizar ninguna declaración sobre el tema.

Los hechos tuvieron lugar este pasado lunes en el camino dels Molins de la capital del Baix Penedès, en un barrio al norte de la ciudad. Un equipo del programa 'En boca de todos', de Cuatro, se encontraba entrevistando a varios vecinos sobre la supuesta situación de inseguridad, producto del tráfico de drogas y los altercados que se viven en la zona.

La presencia de la televisión no agradó a alguno de los presentes, que optó por atacar al equipo de profesionales. Un agente de los Mossos d'Esquadra de paisano que se encontraba en el lugar de los hechos actuó para evitar una agresión mayor. El resultado final fue de dos heridos leves: el cámara de la televisión y el propio agente policial.

El relato del programa, emitido en directo y verbalizado por la misma presentadora, ante algunos vecinos y trabajadores de la zona, aseguraba que la agresión podría haber sido más grave. En referencia a la actuación del mosso fuera de servicio, dijo: "Ha frenado que le dieran un botellazo en la cabeza [al cámara], pero sí se ha llevado un buen guantazo”. La presentadora, en esa conexión, entrevistaba a una vecina que denunciaba la inseguridad y amenazas de muerte en el barrio y al propietario de un bar que aseguraba que en su establecimiento no se vende droga.

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Este pasado miércoles por la tarde, tras una investigación de la policía catalana, se arrestó a un hombre en relación con esos hechos, de 23 años y con cinco antecedentes policiales. Este jueves ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell y posteriormente ha quedado en libertad. Se le acusa de un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad.