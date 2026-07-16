Cemex recibe 200 millones de euros para descarbonizar para su producción en Alcanar (Tarragona)

Cemex España ha sido beneficiaria de una ayuda de 200 millones de euros en el marco del Perte de Descarbonización Industrial para el desarrollo de Somzero, el proyecto de captura de carbono que la compañía impulsa en su fábrica de Alcanar (Tarragona).

El proyecto contempla una inversión inicial superior a los 450 millones de euros y permitirá acelerar la descarbonización de la planta de Alcanar para ser una de las primeras fábricas de cemento del sur de Europa en alcanzar la neutralidad en carbono y producir cemento sin emisiones de CO 2 , según explica la compañía mexicana en un comunicado.

Cemex señala que, dado el alcance y la ambición tecnológica de Somzero, el proyecto necesitará seguir contando con apoyo institucional, mecanismos de financiación adicional y un marco regulatorio adecuado para garantizar su desarrollo y entrada en operación dentro del plazo previsto en la convocatoria.

El proyecto tiene un objetivo inicial de capturar más de 500.000 toneladas de CO 2 al año, abordando así las emisiones inherentes al proceso de fabricación del cemento que no puedan ser reducidas mediante otras iniciativas y tecnologías.

"Esta concesión de fondos públicos europeos representa un hito para Cemex y un reconocimiento al papel que la industria puede desempeñar en la transición hacia una economía baja en carbono. Somzero demuestra que es posible combinar sostenibilidad, innovación y competitividad industrial", ha señalado el vicepresidente de Operaciones de Cemex EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Fernando Enríquez.

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La compañía defiende que la concesión de esta ayuda representa "un importante respaldo institucional" a una iniciativa que considera "estratégica" para la transformación de la industria cementera y para el avance de España y de Catalunya en el cumplimiento de sus objetivos de neutralidad climática.