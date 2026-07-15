Incendios forestales
Salvador Illa, tras los múltiples incendios provocados en Aiguamúrcia y Querol: "Quien la hace, la paga"
El president se reúne con alcaldes para abordar la oleada de incendios del Camp y el Penedès, mientras la investigación apunta a un pirómano
Los Bombers trabajan en un incendio en Querol (Tarragona), el cuarto en pocos días en la misma zona
Los Mossos buscan a un pirómano en serie como causante de los últimos incendios originados en Aiguamúrcia (Tarragona)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este miércoles con los alcaldes y representantes de los municipios afectados por los recientes incendios forestales en el Camp de Tarragona que, con el declarado este mismo mediodía en Querol (Alt Camp), ya suman cuatro fuegos en menos de una semana. La sucesión de incendios hacen pensar al Govern y a la investigación policial en la causa humana de un pirómano en serie, por lo que el propio president ha querido dar un mensaje de tranquilidad a la población: "Quien la hace, la paga", ha asegurado.
El primer incendio tuvo lugar el viernes 10 de julio, en Aiguamúrcia (Alt Camp). El segundo, en el mismo término municipal, se declaró el 11 de julio. Y el tercero, un día después y a pocos kilómetros, el mayor de todos, que llegó a calcinar unas 154 hectáreas de terreno forestal hasta que pudo ser controlado por los Bombers este martes por la tarde. Tres incendios graves en tres días seguidos son la principal sospecha que detrás hay un individuo provocándolos. "No vamos a parar, llegaremos hasta el final", ha asegurado el alcalde de la población, Òscar Sendra, tras la reunión con Illa.
Las peticiones de los municipios
La lista de incendios en el Alt Camp se ha ampliado este miércoles con un fuego con varios focos que se ha originado poco antes de las 14:00 horas en Querol. Ha sido precisamente durante la reunión del president y los alcaldes de las poblaciones, en la que también han tomado parte la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y los delegados del Govern en el Camp de Tarragona y el Penedès, Lucía López y Lluís Valls.
Además de los alcaldes de Aiguamúrcia y Querol, Roser Burzón; también han asistido los de Pontons, Josep Tutusaus; Torrelles de Foix (Alt Penedès), Sergi Vallès; y el primer teniente de alcalde de La Llacuna, Xavier Trillas.
En la reunión, los representantes municipales han pedido al Govern "más presupuesto" para hacer frente a la gestión forestal y menos burocracia, que a veces supera los "siete u ocho meses" para que los ayuntamientos puedan conseguir todos los permisos y actuar con más rapidez. Así lo ha revelado Sendra como alcalde del municipio de la zona más afectado por los incendios, que también ha señalado cuestiones como la mejora de los caminos y las balsas de agua.
A pesar de que ni Illa ni Parlon han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, Sendra ha asegurado que el president ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la posible acción humana en la provocación de los incendios, algo que ya se apuntó este pasado lunes. Según el alcalde, el president ha asegurado en la reunión que se encontraría al culpable y que "lo pagaría".
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