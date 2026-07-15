Polémica en Tarragona por la reubicación del espacio Barraques tras veinte años en el paseo de les Palmeres

A dos meses de que comiencen las fiestas de Santa Tecla, el Ayuntamiento de Tarragona y el espacio popular de Barraques se han visto envueltos en una polémica por la ubicación de los conciertos de la fiesta mayor. Después de veinte años situados en el paseo de les Palmeres, Barraques denuncia que el consistorio "los ha expulsado por motivos políticos", mientras que la concejal de Cultura y Fiestas, Sandra Ramos (PSC), lo niega y asegura que se ha pedido a la entidad que busque "ubicaciones alternativas" para dar cabida a otras agrupaciones.

Barraques: "Hay motivos políticos"

A principios de junio, Barraques Tarragona denunció, a través de las redes sociales, que el Ayuntamiento de Tarragona los apartaba del que había sido su espacio durante veinte ediciones, el paseo de les Palmeres, junto al Balcó del Mediterrani. La entidad señaló directamente a Ramos y al gobierno municipal, del PSC, y los acusó de "expulsarlos sin ofrecer ninguna alternativa", una decisión que consideran "arbitraria y unilateral, y que pone de manifiesto los motivos políticos que hay detrás".

Barraques de Tarragona es un espacio popular organizado por cinco entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad que, durante las fiestas de Santa Tecla, en septiembre, ofrece conciertos y espacios de debate. Desde la organización aseguran que cada año pasan por este espacio más de 15.000 personas y que ello es posible gracias a los 140 voluntarios que trabajan en su organización. La ubicación de les Palmeres ofrece el espacio necesario para los conciertos y las propuestas de la entidad y, además, se encuentra a cierta distancia de las viviendas más cercanas.

El colectivo, que en ese mismo comunicado se definía como "un espacio responsable, que garantiza una fiesta diversa, inclusiva y segura", exigía "responsabilidad" al Ayuntamiento de Tarragona en este asunto y acusaba a Ramos de haber generado "un conflicto artificial".

La polémica se hace viral

La controversia adquirió mayor relevancia cuando, el pasado sábado, durante un concierto en el Camp de Mart, el cantante asturiano Rodrigo Cuevas dio la palabra a una de las portavoces del colectivo Barraques, que se encontraba entre el público y lamentó, ante un auditorio lleno, que la comunicación del Ayuntamiento se hubiera realizado "con menos de dos meses" de margen respecto a un espacio que lleva más de veinte años funcionando. El público respondió con aplausos a sus palabras.

A continuación, Cuevas también habló en directo con la propia concejal Ramos. El cantante le dijo, con ironía: "No me digas que vais a hacer una gastrozona", a lo que la edil respondió: "Solo les hemos dicho que busquen otro espacio porque este año queremos abrirlo a otras entidades de la ciudad".

El público reaccionó con una sonora pitada y el momento se viralizó en las redes sociales, además de aparecer en medios de comunicación de ámbito nacional. Especial repercusión tuvieron las palabras de Rodrigo Cuevas, un artista muy reconocido dentro de la cultura LGTBI, que advirtió sobre lo ocurrido en las fiestas de Oviedo: "Allí fueron muy listos: eliminaron los espacios populares y la fiesta hizo 'caput'. La fiesta es un desierto, todo lleno de privatizaciones y de casetas gastro horteras. No es un buen camino quitarles espacios a las fiestas populares".

Ramos: "No hay voluntades ocultas"

La respuesta de Ramos no se hizo esperar. Preguntada durante la rueda de prensa de presentación de los actos de la fiesta de Sant Magí, este martes, la concejal de Cultura y Fiestas defendió tanto la decisión como la actuación del consistorio: "Gobernar es tomar decisiones, gusten o no. Decidimos abrir un espacio público a otras entidades; todavía no sabemos cuál ha sido el pecado que hemos cometido".

La edil socialista volvió a negar que se hubiera "prohibido" ninguna actividad, invitó al colectivo de Barraques a proponer una nueva ubicación y atribuyó la escasa antelación de la comunicación al hecho de que "el calendario festivo de la ciudad funciona como funciona". "No hay voluntades ocultas", aseguró Ramos.

Algunos partidos de la oposición en el Ayuntamiento han criticado la medida. Desde ERC sostienen que "excluir a Barraques es romper con el principio de pluralidad de Santa Tecla" y que la decisión "contradice los principios del Plan Estratégico de Cultura", aprobado recientemente. Los republicanos acusan al alcalde, Rubén Viñuales, de una "deriva autoritaria" y le exigen que cese "esta persecución contra la izquierda independentista de Tarragona".

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Por su parte, En Comú Podem ha iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir que Barraques Tarragona permanezca en el paseo de les Palmeres, criticando una decisión adoptada "sin un proceso de diálogo ni una alternativa consensuada".