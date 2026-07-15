Sucesos
Controlado el incendio de Aiguamúrcia, en Tarragona, tras arrasar 154 hectáreas de masa forestal
Los Bombers habían dado por estabilizado el incendio este lunes por la tarde
Los Mossos buscan a un pirómano en serie como causante de los últimos incendios originados en Aiguamúrcia (Tarragona)
Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este pasado martes por la tarde el incendio de Aiguamúrcia, originado el pasado domingo y que ha quemado 154 hectáreas, en su mayoría forestales, en los municipios de Querol (56,84 %) y Aiguamúrcia (16,69 %), ambos en la comarca del Alt Camp, y de Pontons (26,47 %), en el Alt Penedès.
El incendio permanecía estabilizado desde la tarde del lunes y el jefe de intervención de los Bombers, Ricard Expósito, ya había señalado que, si durante la noche no se producían rebrotes, sería posible pasar a la fase de control por la mañana. Finalmente, ese objetivo se ha alcanzado unas horas más tarde.
Durante toda la noche del lunes al martes, 17 vehículos de los Bombers y 80 efectivos han trabajado en el refresco del perímetro afectado. Los Agents Rurales y los Mossos d'Esquadra investigan las causas del incendio y trabajan con varias hipótesis, entre ellas la de un posible origen intencionado. Esta es la conclusión tras tres incendios en la misma zona y en pocos días de diferencia.
El fuego obligó a confinar a unos 1.600 vecinos de las urbanizaciones cercanas, la mayoría en Querol, y también a evacuar a unas 220 personas. Estas medidas aplicadas por Protecció Civil estuvieron aplicadas durante varias horas del lunes, 13 de julio.
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