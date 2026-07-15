Sucesos
Los Bombers trabajan en un incendio en Querol (Tarragona), el cuarto en pocos días en la misma zona
El suceso ha movilizado por ahora a doce dotaciones de los Bombers, cinco de ellas aéreas
ESTE MARTES | Controlado el incendio de Aiguamúrcia, en Tarragona, tras arrasar 154 hectáreas de masa forestal
INVESTIGACIÓN | Los Mossos buscan a un pirómano en serie como causante de los últimos incendios originados en Aiguamúrcia (Tarragona)
Cuarto incendio en el Alt Camp en pocos días. Los Bombers de la Generalitat están trabajando este miércoles en la extinción de un fuego originado en Querol, con posibles focos en el término de Aiguamúrcia. Se han activado doce dotaciones para un incendio que quema vegetación forestal.
Los Bombers han recibido el aviso a las 13:53 horas y han desplazado inicialmente siete unidades terrestres, cinco helicópteros y dos aviones para apagar el fuego, declarado en varios focos de Querol, concretamente en la zona de Santa Maria.
Se trata del cuarto incendio en menos de una semana en la comarca del Alt Camp, tras los tres de la semana pasada en Aiguamúrcia, declarados sucesivamente entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio.
Precisamente, el último fuego declarado el domingo en Aiguamúrcia pudo ser controlado este martes por la tarde, con una superficie quemada de 154 hectáreas de masa forestal, la mayoría de ellas en el término de Querol pero también con afectación en Pontons (Alt Penedès).
Los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals tienen iniciada una investigación por la causa de estos fuegos, que sospechan que podría ser intencionada por un pirómano en serie.
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