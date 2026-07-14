Los trabajadores de Dow en Tarragona llevan el conflicto laboral a Bruselas y reclaman que la petroquímica sea "una prioridad"

La cuestión de los despidos de la empresa química Dow en Tarragona y el resto del Estado ha llegado a instancias europeas. Tras el reciente compromiso del frente común de los ayuntamientos cercanos conseguido hace apenas una semana, los trabajadores han llevado el conflicto laboral a Bruselas este martes para reunirse con representantes del Parlamento Europeo. En el encuentro con los varios grupos políticos, el comité de empresa les ha trasladado la importancia de garantizar la supervivencia de la industria química europea, y en concreto, del polígono petroquímico del Camp de Tarragona.

A principios del pasado mes de junio, la multinacional Dow anunció un plan de miles de despidos de toda su plantilla a nivel global, 138 de los cuales serían en el Estado español. Tarragona y su polo petroquímico concentran la única presencia de la empresa en Catalunya y la más importante de España, con casi 690 trabajadores. Por ahora, una de las reclamaciones de los trabajadores es que la empresa concrete cómo afectará este plan de despidos a cada una de sus plantas.

En el foco europeo

Varios partidos políticos con representación en el Parlamento Europeo han recibido este martes una delegación del Comité de Empresa de Dow Sud encabezada por su presidente, David Navarro. Tras las reuniones, en una comparecencia ante los medios de comunicación, Navarro ha valorado que "el complejo petroquímico de Tarragona es el más importante del sur de Europa y queremos que sea considerado una infraestructura estratégica para que pueda recibir protección e inversiones que le garanticen el futuro, también en el marco del proceso de descarbonización". "Queremos que el polígono de Tarragona sea una prioridad", han exigido los representantes laborales en Bruselas.

El trabajador de la empresa química ha alertado de la situación del polo petroquímico de Tarragona, que da empleo a miles de personas del Camp. Navarro ha avisado del "problema muy importante" que se le plantea a las industrias químicas catalanas, españolas y europeas ante la legislación que se aprueba desde Bruselas y ha lamentado que el sector europeo "debe competir con unas reglas que el resto del mundo no tiene".

Uno de los ejemplos en este sentido es el coste de las emisiones de CO₂, cada vez más elevado por las normativas de la Unión Europea, lo que provoca que "en Europa se cierren plantas y se construyan de nuevas en la China". Por esto, los procesos de descarbonización de las empresas deben hacerse, según Navarro, "con el apoyo de subvenciones y ayudas directas".

"No es posible competir con la legislación actual si el resto del mundo no juega con las mismas reglas. No podemos hacer que las plantas europeas sean menos competitivas y dejar morir a la industria química europea. No podemos perder esta independencia estratégica", ha pedido el representante laboral. Navarro ha dicho que "si no se cambia la manera de legislar y no se considera el clúster de Tarragona una infraestructura crítica", los trabajadores del sector "lo pasarán muy mal". "Ya lo estamos viendo en Alemania: empresas como BASF han cerrado varias plantas, y el resultado son trabajadores en paro", ha advertido.

687 trabajadores en Tarragona

Se trata del primer paso para internacionalizar la situación laboral de los trabajadores de Dow en Tarragona, que llega después de haber pasado por el Parlament de Catalunya y el Congreso de los Diputados recientemente. Este martes, en el Parlamento Europeo, los trabajadores han conseguido la respuesta de todos los partidos con representación: "Todos han intentado ayudarnos a revertir esta situación y a presionar a la compañía", ha asegurado Navarro.

En dos días de reuniones en Bruselas se han expuesto "la falta de transparencia" del anuncio de los despidos en Dow" y la importancia de impulsar, desde todos los niveles de las administraciones, "una negociación real que permita explorar alternativas y preservar los puestos de trabajo". "Lo que está pasando en Dow no es solo un conflicto laboral de una empresa o de un territorio, sino un aviso sobre el futuro de la industria química europea", ha asegurado Navarro.

La semana pasada, los alcaldes de hasta diez municipios del polo petroquímico, incluyendo los de Tarragona, Reus y Valls, firmaron un manifiesto conjunto exigiendo la "máxima transparencia" en el proceso, lo que dio una potente imagen de unidad del territorio acerca de la cuestión laboral.

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Los trabajadores, agrupados en el sindicado STR se quejan de la nula claridad con la que la empresa anunció la medida, que podría afectar hasta a 4.500 empleos a nivel global, 138 de los cuales en el Estado español. La planta que la empresa posee en Tarragona tiene 687 trabajadores de los 732 totales que hay en España, por lo que la afectación en Catalunya podría ser mayor.