Tarragona prepara la fiesta de Sant Magí más larga, con trece días de celebración y el eclipse solar como protagonista

La Fiesta Mayor de Sant Magí en Tarragona continúa creciendo, año tras año, y este 2026 se alargará del 7 al 19 de agosto, con actos culturales, musicales, deportivos, gastronómicos y tradicionales. Trece días de celebraciones que tendrán como actos destacados habituales la diada castellera de la plaza de les Cols y la Procesión del día 19, a los que se sumará en esta ocasión el eclipse solar que vivirá el sur de Catalunya el miércoles 12 de agosto. Esta mañana se ha presentado el programa de actos y el cartel de la fiesta mayor, obra del artista tarraconense Octavius.

La celebración de la iMAGInada, entre el 7 y el 9 de agosto, y la Baixada y la Arribada de l'Aigua desde Sant Magí de la Brufaganya, así como un nuevo 'domàs' de Sant Magí, promovido por los Portants de l’Aigua, serán otros actos y acontecimientos importantes de esta celebración, considerada la fiesta mayor pequeña de Tarragona.

La programación de Sant Magí se extenderá excepcionalmente durante casi dos semanas, del 7 al 19 de agosto. Desde 2020, los actos de la fiesta mayor en Tarragona han ido empezando antes, hasta el punto de pasar de los tres días de hace seis años a los trece que tendrá en 2026. Así lo ha presentado este martes al mediodía la concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, junto con el técnico de Cultura, Xavier Gonzàlez, y representantes de algunas entidades organizadoras.

Novedades de la programación

Desde el Ayuntamiento reivindican la combinación de los actos más emblemáticos y tradicionales de Sant Magí con una oferta musical, familiar, deportiva, gastronómica y cultural pensada para todos los públicos, “para llenar la ciudad de actividades de todo tipo”. Entre las propuestas más destacadas, la iMAGInada de los jardines del Camp de Mart se plantea como una cita ya consolidada en el calendario tarraconense de agosto, con apuestas por la cultura comunitaria, la sostenibilidad y la transformación social.

Una de las novedades de este Sant Magí será el invitado especial de la tarde-noche del 12 de agosto. El eclipse solar se incorpora a la programación de la fiesta mayor con ‘Será total’, un conjunto de actos y ubicaciones facilitadas por el Ayuntamiento de Tarragona para ofrecer diversas opciones tanto a los tarraconenses como a los visitantes para observar el fenómeno meteorológico. El consistorio ha organizado espacios abiertos recomendados para una visibilidad adecuada, así como grandes zonas preparadas para recibir a una gran cantidad de público.

El cartel de la Fiesta Mayor de Sant Magí, obra del tarraconense Octavi Torné, Octavius, destaca el cántaro como uno de los símbolos principales de la celebración. Con forma de ánfora romana, representa el recorrido del agua milagrosa desde la Brufaganya hasta el Portal del Carro, incorporando elementos tradicionales. Otra de las novedades es el nuevo 'domàs' de Sant Magí, editado por los Portants de l’Aigua. La pieza ha sido diseñada por el ilustrador tarraconense Edu Polo. El diseño contiene todos los elementos icónicos de la fiesta, como la imagen de Sant Magí, los carros y las botas de agua, los 'gegants', los 'bastoners', los 'castells' o el Portal del Carro.

Cartel de la Festa Major de Sant Magí 2026, en Tarragona. / Ayuntamiento de Tarragona

Actos tradicionales y conciertos

La música será una de las grandes protagonistas de la Fiesta Mayor de Sant Magí, con una programación variada que convertirá Tarragona en un escenario al aire libre. Entre las propuestas destacan el Festival Camp de Mart con Compota de Manana, La Sra. Tomasa y DJ Wu Shido, el Festival de l’aMt, el Capsa Music Festival, el Jordi’s Festival Sant Magí, el Tarrako Rotten Fest y diversas actuaciones repartidas por barrios y plazas de la ciudad.

La tanda de verbenas de la noche del 18 de agosto comenzará a las 21 h en la plaza del Rei con la Revetlla Familiar, un formato pensado exclusivamente para niños y niñas de hasta doce años. A las 23.30 h arrancarán las dos propuestas para adultos: la plaza del Rei acogerá la Revetlla Il·luminada, a cargo de la Companyia d’Espectacles Pa Sucat y DJ de la Llum, con la presencia de los míticos Càntir, la Síndria, el Carro y la Petxina Pelegrina. La fiesta contará con una potente propuesta audiovisual y una banda sonora al ritmo de las canciones más actuales. Paralelamente, en la plaza de la Font, los Tàrraco Surfers y Las Locas del Panda llevarán las mejores versiones al centro de la ciudad en una noche cargada de fiesta.

En cuanto a los actos más tradicionales y emotivos, el corpus histórico de la fiesta arrancará el 17 de agosto de madrugada desde el santuario de la Brufaganya, en Pontils (Conca de Barberà), con la salida del camino del agua de los carros y los portadores. La comitiva recorrerá a pie diversas poblaciones de la Conca de Barberà, el Alt Camp y el Tarragonès hasta entrar en Tarragona el día 18. En la ciudad será recibida por el Seguici de Sant Magí y acompañada hasta el Portal del Carro.

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Al día siguiente, festividad de Sant Magí, las matinades anunciarán a la ciudad el día del patrón. La plaza de les Cols acoge una de las diadas más esperadas del calendario casteller, con la participación de las cuatro collas tarraconenses y un público multitudinario. Por la tarde, el ritual se cierra con la Procesión de Sant Magí por las calles de la Part Alta, con la participación de la imagen del Santo, el Seguici maginià, los niños que representan el martirio de Sant Magí y los pendones corporativos. La jornada termina con los pilares caminantes de las collas castelleres hasta el Portal del Carro.