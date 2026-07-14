Sucesos
Dos detenidos en Reus con 3,7 kilos de cocaína y munición de un arma de fuego de 9 mm
La policía catalana ha desmantelado dos puntos de distribución de cocaína en Reus y Castellvell del Camp
Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado jueves en Reus a dos hombres que distribuían cocaína desde dos domicilios, donde los agentes intervinieron 3,7 kilos de esta droga, con un valor de unos 230.000 euros, y munición de un arma de fuego de 9 milímetros, según ha informado la policía catalana este martes.
Los detenidos, de 64 y 66 años, vendían cocaína en un piso de Castellvell del Camp (Baix Camp) y en otro de Reus. Además, uno de ellos escondía la droga en un garaje próximo a su domicilio.
Los agentes llevaron a cabo un operativo el pasado jueves, a las 7:00 horas, y hallaron 3,6 kilos de cocaína en 23 envoltorios y 42.490 euros en billetes fraccionados en la vivienda de Castellvell y otros 85 gramos más en la de Reus.
Además, la policía intervino munición real de arma de fuego de 9 mm, así como dos básculas de precisión, documentos y anotaciones relacionadas con esta actividad ilícita.
Los dos detenidos pasaron este sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.
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