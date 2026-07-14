Arrestado un hombre en Tarragona por robar dinero y una bicicleta infantil en el cámping donde se alojaba

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un hombre de 30 años como presunto responsable de un delito de estafa, allanamiento de domicilio, robo en el interior de un vehículo y dos hurtos.

Los hechos ocurrieron ese mismo día alrededor de las 10:20 horas en un camping del Tarragonès, después de que la policía recibiera un aviso por un hurto en el supermercado del recinto. Los agentes que acudieron al lugar comprobaron que el supuesto autor era un hombre que se encontraba alojado en las mismas instalaciones.

Durante la investigación también se descubrió que el día anterior el campista había sustraído una bicicleta infantil y que, al día siguiente, había entrado en otra caseta, de la que se llevó dinero en efectivo, una tarjeta bancaria y las llaves de un vehículo que posteriormente registró y saqueó.

Las patrullas consiguieron acotar la búsqueda del sospechoso después de que este utilizara la tarjeta sustraída en la máquina de tabaco del bar del camping.

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El detenido, que cuenta con hasta nueve antecedentes policiales, pasó este sábado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tarragona.