Los Mossos d'Esquadra
Arrestado un hombre en Tarragona por robar dinero y una bicicleta infantil en el cámping donde se alojaba
La policía localizó al sospechoso porque usó una tarjeta robada en el bar del mismo establecimiento
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un hombre de 30 años como presunto responsable de un delito de estafa, allanamiento de domicilio, robo en el interior de un vehículo y dos hurtos.
Los hechos ocurrieron ese mismo día alrededor de las 10:20 horas en un camping del Tarragonès, después de que la policía recibiera un aviso por un hurto en el supermercado del recinto. Los agentes que acudieron al lugar comprobaron que el supuesto autor era un hombre que se encontraba alojado en las mismas instalaciones.
Durante la investigación también se descubrió que el día anterior el campista había sustraído una bicicleta infantil y que, al día siguiente, había entrado en otra caseta, de la que se llevó dinero en efectivo, una tarjeta bancaria y las llaves de un vehículo que posteriormente registró y saqueó.
Las patrullas consiguieron acotar la búsqueda del sospechoso después de que este utilizara la tarjeta sustraída en la máquina de tabaco del bar del camping.
El detenido, que cuenta con hasta nueve antecedentes policiales, pasó este sábado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tarragona.
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
- Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
- España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
- Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora
- Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
- David Jiménez, abogado, sobre qué hacer cuando un hijo deja de hablarte y quieres quitarle del testamento: 'Puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico