Economía
El aeropuerto de Reus supera los 225.000 pasajeros este junio, un 7,8 % más respecto al mismo mes de 2025
El organismo aeroportuario registra 2.772 movimientos de aeronaves, un 6,1 % más
El aeropuerto de Reus ha registrado 225.394 pasajeros este mes de junio, lo que representa un 7,8 % más respecto a junio de 2025. Según datos facilitados por Aena, en el acumulado de los seis primeros meses del año, las instalaciones aeroportuarias han alcanzado 575.872 viajeros, es decir, un 10,3 % más que en el mismo periodo del año pasado.
Además, el organismo ha registrado 2.772 operaciones durante el mes de junio de este año. Se trata de un incremento del 6,1 % en comparación con el mismo mes de 2025.
En cuanto al acumulado anual, el número de movimientos de aeronaves ha ascendido a 12.044, un 9,7 % más que en el primer semestre del año anterior.
Respecto al resto de la red de Aena en Catalunya, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrado 5.464.087 pasajeros y 34.284 operaciones este junio. En el caso del aeropuerto de Girona-Costa Brava, se han contabilizado 297.787 viajeros y 3.235 movimientos de aeronaves. Finalmente, el aeropuerto de Sabadell ha gestionado 6.813 operaciones y 643 pasajeros.
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
- Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
- España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
- Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora
- Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
- David Jiménez, abogado, sobre qué hacer cuando un hijo deja de hablarte y quieres quitarle del testamento: 'Puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico