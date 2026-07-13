Los Mossos buscan a un pirómano en serie como causante de los incendios en Aiguamúrcia (Tarragona)

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha asegurado este lunes desde el puesto de comandamiento avanzado en Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) que los Mossos d’Esquadra trabajan con la hipótesis de la causa humana en el incendio declarado el domingo por la tarde en Aiguamúrcia (Alt Camp): "Hay incidios de que sea provocado”.

La policía catalana y los Agents Rurals están valoran con fuerza esta posibilidad durante la investigación de las causas. Fuentes policiales presentes en el centro de coordinación y consultadas por EL PERIÓDICO hablan de un presunto "pirómano" en serie tras los varios incendios originados en pocos días de varios incendios en el mismo municipio. La consellera ha confirmado que por el momento no hay detenidos.

El de este domingo es el tercer incendio de vegetación forestal declarado en Aiguamúrcia en pocos días, tras los que se declararon el 10 y el 11 de julio. Otro incendio, originado en el Pla de Manlleu, dentro del municipio de Aiguamúrcia el pasado 8 de julio, llegó a calcinar 80 hectáreas. Parlon ha apuntado que estos otros dos también podrían haber sido provocados.

"Se está investigando si puede haber terceras causas, porque es muy extraño que en un día como hoy, con temperaturas más bajas, se haya producido este incendio, que puede ser muy grande", dijo ayer el alcalde de la localidad, Òscar Sendra, en relación con la importante masa forestal de la zona.

Evacuación de algunos vecinos

La consellera de Interior ha explicado que los Bombers trabajan con un pronóstico "positivo pero con un 10% de alerta" y que la evacuación realizada esta mañana en las urbanizaciones cercanas y núcleos diseminados de Querol (Alt Camp) está prácticamente acabada. Actualmente, hay 50 personas y 33 animales de compañía acogidos en el casal de Vila-rodona (Alt Camp), mientras que otros vecinos han ido a casas de familiares y amigos.

Concretamente, Protecció Civil ha desalojado preventivamente este lunes a primera hora cuatro urbanizaciones cercanas al incendio: Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill, todas en el término de Queralt. Se ha enviado un ES-Alert a las 7:00 horas y se prevé que el retorno de los vecinos a sus casas pueda ser hoy a última hora de la tarde. Parlon ha confirmado que se reforzarán las tareas de vigilancia para evitar robos en las casas evacuadas.

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El incendio ha quemado por ahora unas 142 hectáreas de vegetación forestal de una zona conocida con el nombre de La Vall de l'Infern, según datos provisionales de los Agents Rurals, y también ha entrado en el término municipal de Pontons (Alt Penedès).