Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GasNiña TarragonaIncendios forestalesSant Esteve SesroviresAiguamúrciaGibraltarCarles PuigdemontOla de calorMiguel Ángel BlancoSam NeillBarcelonaMíster Venezuela
instagramlinkedin

142 hectáreas quemadas

Los Mossos buscan a un pirómano en serie como causante de los incendios en Aiguamúrcia (Tarragona)

Por el momento, se han calcinado 142 hectáreas de vegetación y hay 50 vecinos evacuados

DIRECTO | Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) y Los Gallardos (Almería)

El incendio de Aiguamúrcia ya ha quemado 142 hectáreas y podría tener un potencial de un millar

El incendio de Aiguamúrcia ya ha quemado 142 hectáreas y podría tener un potencial de un millar / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha asegurado este lunes desde el puesto de comandamiento avanzado en Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès) que los Mossos d’Esquadra trabajan con la hipótesis de la causa humana en el incendio declarado el domingo por la tarde en Aiguamúrcia (Alt Camp): "Hay incidios de que sea provocado”.

La policía catalana y los Agents Rurals están valoran con fuerza esta posibilidad durante la investigación de las causas. Fuentes policiales presentes en el centro de coordinación y consultadas por EL PERIÓDICO hablan de un presunto "pirómano" en serie tras los varios incendios originados en pocos días de varios incendios en el mismo municipio. La consellera ha confirmado que por el momento no hay detenidos.

El de este domingo es el tercer incendio de vegetación forestal declarado en Aiguamúrcia en pocos días, tras los que se declararon el 10 y el 11 de julio. Otro incendio, originado en el Pla de Manlleu, dentro del municipio de Aiguamúrcia el pasado 8 de julio, llegó a calcinar 80 hectáreas. Parlon ha apuntado que estos otros dos también podrían haber sido provocados.

"Se está investigando si puede haber terceras causas, porque es muy extraño que en un día como hoy, con temperaturas más bajas, se haya producido este incendio, que puede ser muy grande", dijo ayer el alcalde de la localidad, Òscar Sendra, en relación con la importante masa forestal de la zona.

Evacuación de algunos vecinos

La consellera de Interior ha explicado que los Bombers trabajan con un pronóstico "positivo pero con un 10% de alerta" y que la evacuación realizada esta mañana en las urbanizaciones cercanas y núcleos diseminados de Querol (Alt Camp) está prácticamente acabada. Actualmente, hay 50 personas y 33 animales de compañía acogidos en el casal de Vila-rodona (Alt Camp), mientras que otros vecinos han ido a casas de familiares y amigos.

Concretamente, Protecció Civil ha desalojado preventivamente este lunes a primera hora cuatro urbanizaciones cercanas al incendio: Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill, todas en el término de Queralt. Se ha enviado un ES-Alert a las 7:00 horas y se prevé que el retorno de los vecinos a sus casas pueda ser hoy a última hora de la tarde. Parlon ha confirmado que se reforzarán las tareas de vigilancia para evitar robos en las casas evacuadas.

Noticias relacionadas

El incendio ha quemado por ahora unas 142 hectáreas de vegetación forestal de una zona conocida con el nombre de La Vall de l'Infern, según datos provisionales de los Agents Rurals, y también ha entrado en el término municipal de Pontons (Alt Penedès).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Escándalo en 'Malas lenguas': Cintora hace llorar a su tertuliana Marta Gómez Montero y provoca que abandone el plató: 'No me vas a humillar más, prefiero comer mierda
  2. No me vas a volver a humillar': Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora
  3. Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
  4. Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
  5. Keyne, el hermano de Lamine Yamal, protagonista de nuevo en el España-Bélgica: 'Me dijo que iba a sacar la lengua, le he visto en la pantalla y me ha hecho mucha gracia
  6. Una casa de 482 metros por 21.600 euros y otros inmuebles olvidados del Estado en Tarragona
  7. Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
  8. Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal

Sánchez viajará a Argelia el próximo lunes para cerrar la crisis con Argel por las cesiones a Marruecos sobre el Sáhara

Sánchez viajará a Argelia el próximo lunes para cerrar la crisis con Argel por las cesiones a Marruecos sobre el Sáhara

Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”

Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”

Los Mossos buscan a un pirómano en serie como causante de los incendios en Aiguamúrcia (Tarragona)

Los Mossos buscan a un pirómano en serie como causante de los incendios en Aiguamúrcia (Tarragona)

Josh Grisetti, actor de 'La maravillosa señora Maisel', se suicida a los 44 años

Josh Grisetti, actor de 'La maravillosa señora Maisel', se suicida a los 44 años

'Sueños de libertad', avance semanal: Gabriel chantajea a Tasio y Beatriz consigue apartar a Juanito de Begoña

'Sueños de libertad', avance semanal: Gabriel chantajea a Tasio y Beatriz consigue apartar a Juanito de Begoña

El Supremo avala en general el Reglamento de Extranjería, pero anula varios aspectos para reforzar la protección de los extranjeros

Fun Spot America Atlanta cerrará definitivamente tras 36 años de actividad

Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: "Necesitábamos un socio para seguir creciendo"

Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: "Necesitábamos un socio para seguir creciendo"