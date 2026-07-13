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Ordenan evacuación de 4 urbanizaciones de Querol por el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

Los Bombers han pedido la medida para las urbanizaciones de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill

Un avión de los Bomberos actúa en la zona afectada por en incendio en el Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona).

Un avión de los Bomberos actúa en la zona afectada por en incendio en el Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Tarragona). / EFE

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Barcelona
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Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha enviado por la mañana de este lunes, 13 de julio, un mensaje ES-Alert en el que ordena la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones del municipio de Querol, en el Alt Camp, como consecuencia del incendio declarado este domingo en Aiguamúrcia, que sigue activo.

El mensaje, enviado poco antes de las 7 de la mañana a petición de los Bombers de la Generalitat, ordena la evacuación de las urbanizaciones de Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases de Romanill, entre las 7 y las 9 de la mañana.

Protecció Civil precisa que la previsión de retorno a las casas de estas urbanizaciones se prevé a última hora de la tarde. El número de vecinos evacuados en estas urbanizaciones se situaría entre los 300 y los 400, según los Bombers.

Confinamiento y evacuación ordenada

Según Protecció Civil, no hay un peligro inminente por el fuego, por lo que pide a los vecinos una evacuación ordenada y que se lleven la documentación, medicamentos y los animales de compañía. También indica a los vecinos que dejen la casa y las ventanas cerradas, y la parcela abierta.

El incendio declarado en Aiguamúrcia ha quemado más de 114 hectáreas de vegetación forestal de la Vall de l'Infern y ha entrado en el término municipal de Pontons (Alt Penedès). El fuego obligó a confinar ayer a unas 2.500 personas de los municipios de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix, confinamientos que se mantienen hasta el momento.

Perimetrar el fuego

Oriol Corbella, inspector de los Bomberos de la Generalitat, ha indicado en una comparecencia esta mañana que han estado trabajando toda la noche con el dispositivo organizado ayer, con 260 bomberos y 71 vehículos. Los efectivos han estado trabajando para contener los dos flancos del incendio y han conseguido perimetrar el fuego, "lo que no quiere decir que esté estabilizado".

"Tenemos muchos focos secundarios que han saltado de los propios flancos, sobre todo en la cabecera del flanco izquierdo, que vemos que no está estabilizado, aunque el fuego no está creciendo", ha detallado el jefe de Bomberos. "Ahora con la marinada que entrará y con el aumento de temperaturas y el descenso de la humedad se puede reactivar", ha advertido Corbella, que ha precisado que el área en la que trabajan es de unas 170 hectáreas, y que la superficie quemada no ha subido desde ayer.

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"Las igniciones que prevemos que se puedan reiniciar en las zonas más inestables las iremos controlando", ha indicado Oriol Corbella, que ha augurado que si consiguen contenerlas a lo largo del día por la tarde se podrá valorar si el incendio se puede dar por estabilizado.

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