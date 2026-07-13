Gandesa guarda un minuto de silencio en memoria de la niña fallecida en el accidente de la Fontcalda

Gandesa se ha vestido de luto este lunes tras la tragedia ocurrida el domingo en el balneario de la Fontcalda, donde una niña de 9 años perdió la vida y una joven de 24 resultó herida de gravedad. El municipio ha rendido homenaje a la menor con un minuto de silencio celebrado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento, que ha reunido a la corporación municipal y a decenas de vecinos conmocionados por el suceso.

Los Mossos d'Esquadra han cerrado la zona de baño, junto a la ermita de la Fontcalda, para que los técnicos municipales investiguen las causas del suceso.

"No tenemos palabras, nunca había sucedido una cosa así", ha dicho el alcalde de Gandesa, Carles Luz, en el acto celebrado a las puertas del consistorio. Con las banderas a media asta, el municipio quiere mostrar su duelo por el fallecimiento de la menor mientras se bañaba en el espacio natural, y ha decretado dos días de luto oficial por el suceso.

Accidente mortal

Este pasado domingo a primera hora de la tarde, una menor de edad perdió la vida y una mujer de 24 años resultó herida de gravedad debido al desprendimiento de unas piedras de la pared de las pozas del balneario natural de la Fontcalda (Terra Alta). A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, entre el SEM y un helicóptero del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de Montaña de los Bombers, no se pudo hacer nada para salvar la vida de la menor. La joven de 24 años fue trasladada al hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave, tras ser evacuada a un campo de fútbol de la localidad.

Las dos víctimas pertenecen a la misma família, residente Vilafranca del Penedès, y se encontraban en la Fontcalda para pasar el día y bañarse en las pozas naturales. En el momento del accidente, patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos d'Esquadra habilitaron un espacio seguro en la zona para que los familiares y acompañantes de las víctimas recibieran atención psicológica por parte de los efectivos del SEM.

Se revisará la seguridad del espacio

El balneario de la Fontcalda es un popular punto de baño en el río Canaletes para los vecinos de toda la comarca de la Terra Alta, así como de excursionistas y usuarios de la Via Verda de l'Ebre, cuyo trazado transcurre muy cerca. El conjunto se encuentra dentro del espacio natural protegido de las sierras de Pàndols-Cavalls, entre los términos de Gandesa y Prat de Comte, y es un espacio muy apreciado por las aguas que brotan de la fuente termal a una temperatura constante de entre 25 y 28 °C.

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Este lunes, sin embargo, los Mossos d'Esquadra han acordonado la zona de baño para evitar el paso de visitantes y poder realizar las tareas de investigación del suceso. Los técnicos municipales están revisando la seguridad y las condiciones del paraje, que según el Ayuntamiento de Gandesa recibe cerca de 18.000 visitantes solo en la temporada de verano. El baño en las pozas naturales está prohibido pero, sin embargo, el acceso a la cercana ermita de la Fontcalda está permitido.