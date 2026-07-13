El Ayuntamiento de Gandesa decreta dos días de luto por la muerte de una menor en la zona de baño de la Fontcalda

El Ayuntamiento de Gandesa (Terra Alta) ha decretado dos días de luto por la muerte de una menor de 9 años en la zona de baños de la Fontcalda, en su término municipal. Otra joven de 24 años resultó herida grave en el mismo accidente, causado por un desprendimiento de piedras de las paredes de las pozas, según los Bombers.

El cuerpo recibió el aviso a las 15:20 horas de este domingo y activó el helicóptero del Grupo de Actuaciones Especiales de Montaña, con un médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), además de tres dotaciones terrestres de apoyo. Los servicios médicos no pudieron hacer nada por la vida de la menor. En cuanto a la herida, fue evacuada hasta el campo de fútbol de Gandesa, desde donde el helicóptero del SEM la trasladó al Hospital Joan XXIII de Tarragona en estado grave.

Las patrullas de seguridad ciudadana de los Mossos habilitaron un espacio seguro donde familiares y acompañantes de las víctimas fueron atendidos por efectivos de apoyo psicológico del SEM.

Minuto de silencio

En un mensaje en las redes sociales, el Ayuntamiento de Gandesa ha lamentado profundamente el trágico accidente y ha expresado sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a la víctima. Según el consistorio, la víctima y la joven herida son miembros de la misma familia. Además de los dos días de luto, el Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio a las 13:00 horas de este lunes frente al consistorio en memoria de la menor y en apoyo a su familia.

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El consistorio ha agradecido la rápida intervención y la profesionalidad de los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad y del personal que trabajó en la atención del suceso. "Ante unos hechos tan dolorosos, pedimos el máximo respeto por la familia y prudencia ante cualquier especulación, mientras los servicios competentes llevan a cabo las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente", ha afirmado el Ayuntamiento.