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Muere ahogado un hombre de 47 años en una playa de Cambrils

Los hechos tuvieron lugar este viernes la playa Prat d'En Forés-Regueral de Cambrils sobre las 22.15 horas, cuando ya no había servicio de vigilancia

Imagen de archivo de la Playa de Forès de Cambrils

Imagen de archivo de la Playa de Forès de Cambrils / Jan Magarolas

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EFE

EFE

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Un hombre de 47 años falleció ahogado anoche mientras se bañaba en una playa de Cambrils (Tarragona), ha informado este sábado Protecció Civil de la Generalitat. Los hechos tuvieron lugar en la playa Prat d'En Forés-Regueral de Cambrils sobre las 22.15 horas, cuando ya no había servicio de vigilancia.

Cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar tras el aviso recibido en el 112, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar al hombre, de origen senegalés, que falleció por una parada cardiorrespiratoria a pesar de las maniobras de reanimación que le practicaron.

Durante el día de ayer, en las playas de la Costa Daurada ondearon banderas amarillas y rojas por el estado del mar.

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Con el fallecimiento de este hombre son ya 10 las personas que han muerto ahogadas en las playas catalanas desde el inicio de la temporada de baño el pasado día 15 de junio.

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