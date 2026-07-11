Una casa de 482 metros por 21.600 euros y otros inmuebles olvidados del Estado en Tarragona

El Estado tiene en la demarcación de Tarragona 38 propiedades a las que no da ningún uso conocido. Entre viviendas, solares, almacenes, plazas de párking y otros inmuebles, algunos de los cuales han pasado infructuosamente por subasta pública, el valor contable reconocido asciende a más de 73.327 euros en total.

Los pueblos y las ciudades pequeñas del interior de la provincia concentran docenas de estas propiedades en desuso, con casos tan particulares como cinco pisos de menos de 1.000 euros en un solo pueblo o una vivienda unifamiliar 'olvidada' en Cornudella de Montsant, de casi 500 m2 y cuyo valor no llega a los 22.000 euros.

63 en toda Catalunya

Tarragona es la cuarta demarcación con más propiedades del Estado que carecen de uso, solo superada por las provincias de Granada (125), Málaga (66) y León (45). Así lo constata un expediente de la Administración General del Estado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO tras una petición de información: las otras propiedades sin uso conocido en Catalunya se encuentran en las provincias de Barcelona (23) y Girona (2), mientras que Lleida no tiene ningún inmueble en la lista. En todo el Estado, son más de 800 inmuebles los que la Administración no usa.

Entre estos bienes, destaca particularmente una lista de 12 propiedades en forma de plazas de párking en Cambrils, concretamente en la calle Urà, en una urbanización que ya no tiene el nombre con el que consta en el registro. A 4.507,59 euros cada una de las plazas de 10 m2, suman más de 54.000 euros en esta población del Baix Camp, a los que cabe añadir otra en el extrarradio del Vendrell, de más de 3.800 euros.

Mapa coroplético de inmuebles sin uso de la administración.

En la lista se encuentran propiedades de diferente índole, como un interesante edificio del centro de Reus, ubicado, según el documento, en la calle de la Concepció, 14. A pesar de que se indica que el inmueble está en desuso, no ha sido posible determinar el valor de una propiedad que se encuentra en un edificio de dos plantas más bajos, esquinero con la plaza del Teatre y con una fachada que contiene un escudo con una rosa y un libro esculpidos.

O, por citar otro ejemplo, un corral en Vilalba dels Arcs (Terra Alta), de 58 m2 y de un valor estimado de 1.182,92 euros, según otro documento oficial. Este, con fecha de marzo de 2016, constituye una respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a una pregunta de dos diputados socialistas, uno de los cuales, el tarraconense Joan Ruiz. Con un extenso anexo de 42 páginas, el documento revela el valor contable, la superficie y la situación jurídica de centenares de propiedades del Estado en la demarcación de Tarragona. El valor contable de las propiedades, señala la respuesta oficial, incluye "la adquisición más las mejoras e inversiones", y responde a datos actualizados por última vez con la emisión del documento.

Calle Urà de Cambrils (Baix Camp), donde se ubica una urbanización que concentra 12 plazas de párking en desuso, propiedad del Estado. / Jan Magarolas

Viviendas enormes y baratas

Pero lo que destaca de la lista proporcionada por la Administración a este diario es la gran cantidad de bienes inmuebles que contiene, todos en desuso y algunos incluso en mal estado de conservación. Así, en una provincia en la que la situación de la vivienda está tan tensionada como en el resto del país, el Estado conserva propiedades como una vivienda de 157 m2 y un valor de 9.573,01 euros, situada en Deltebre (Baix Ebre). O un edificio entero, en la calle Fra Magí Català del centro histórico de Montblanc, que tiene 234 m2 y un valor reconocido por el Estado de 4.842,87 euros.

Sin embargo, lo que resulta más sorprendente son dos propiedades en Cornudella de Montsant, un pueblo de mil habitantes del Priorat: en la entrada de la villa, viniendo de Reus, hay un 'casoplón' de 482 m2 que tiene un valor de solo 21.604,70 euros, a lo que hay que sumar una segunda vivienda unifamiliar de 294 m2 valorada en 7.493,73 euros. Y en Godall (Montsià), con 600 habitantes, tienen nada menos que cinco pisos de entre 25 y 136 m2 valorados, algunos, por menos de 500 euros.

La lista tarraconense la completan inmuebles en desuso como una finca urbana en Garcia (Ribera d'Ebre), viviendas en Pinell de Brai (Terra Alta) y otras propiedades sin calificar en Tivenys, La Ràpita, El Perelló, Móra d'Ebre y Batea.