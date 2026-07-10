Administración
El Ayuntamiento de Tarragona reparte cerca de 23.000 gafas gratuitas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
A partir del 15 de julio se podrán adquirir en diferentes dependencias municipales, así como en farmacias de la ciudad
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El Ayuntamiento de Tarragona repartirá, a partir del 15 de julio, cerca de 23.000 gafas de sol homologadas gratuitas en diferentes puntos de la ciudad para que toda la población pueda disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto. Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro. “Queremos garantizar que todo el mundo que quiera pueda disfrutar del eclipse con todas las garantías y con toda la seguridad necesaria”, ha destacado.
También el concejal de Salud, Mario Soler, ha subrayado la importancia de observar este fenómeno único de la manera más segura posible. “Para disfrutarlo con seguridad, es imprescindible seguir las recomendaciones de los expertos, como utilizar únicamente gafas homologadas y no hacer uso de aparatos caseros”.
El Ayuntamiento también facilitará, a partir del 15 de julio, gafas a las farmacias de la ciudad que, a través del Colegio de Farmacéuticos, han querido sumarse a la iniciativa para distribuir unidades entre todas las personas que lo deseen. El reparto se realizará hasta agotar existencias y se entregarán un máximo de cuatro unidades por persona.
En este sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tarragona, Toni Veciana, reconoce que será un momento histórico, pero también crítico: “Por eso es muy importante llevar gafas homologadas y, por tanto, desde las farmacias nos sumamos a su distribución”. Finalmente, el divulgador científico Joan Anton Català ha destacado la importancia de ponerse las gafas “antes y después del eclipse, porque si no se hace así se pueden sufrir lesiones irreversibles en el ojo, ya que la retina no tiene receptores del dolor”.
Puntos de distribución
Las gafas se repartirán en diferentes dependencias municipales, como el Palau Municipal, las distintas oficinas de la OMAC, los seis Centros Cívicos de la ciudad, las oficinas municipales de Turismo y equipamientos deportivos municipales. Para llegar también a las personas más vulnerables, a través del IMSST se repartirán gafas en los diferentes centros de atención social, así como en los centros de atención a personas mayores.
Asimismo, también se distribuirán en los CAP del municipio, concretamente en:
- CAP Bonavista - La Canonja
- CAP Torreforta - La Granja
- CAP Jaume I
- CAP Muralles
- CAP Sant Pere i Sant Pau
- CAP Tàrraco
- CAP Sant Salvador
- CAP Llevant
- Centro de Atención Pediátrica Rambla Nova
Paralelamente, este viernes ha comenzado la distribución de 15.000 dípticos con la información más relevante sobre el eclipse en dependencias municipales (como OMAC, equipamientos deportivos, Servicios Sociales y Centros Cívicos), oficinas de turismo y comercios de la ciudad.
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