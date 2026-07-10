El ministro Hereu inaugura el nuevo Foro de la Colonia de Tarragona tras la transformación urbanística

El ministro de Industria y Turismo del gobierno español, Jordi Hereu, ha inaugurado este viernes el nuevo recinto del Foro de la Colonia de Tarragona. El acto, realizado a última hora de la tarde, ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, y ha puesto en funcionamiento un yacimiento de la Tarraco romana que llevaba más de un año cerrado. El aspecto renovado del monumento quiere ser un punto de convivencia y de encuentro de la ciudadanía.

La reforma del yacimiento, que forma parte de la lista incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, ha sufrido un profundo cambio a lo largo de estos meses, producto de una actuación integral. Las obras, que han tenido un coste de 4,5 millones de euros, han dado como resultado una integración del monumento romano con el entorno urbanístico, así como unas excavaciones arqueológicas para conocer mejor los restos históricos.

El ministro Hereu era el invitado de honor del acto de inauguración del renovado Foro de la Colonia de Tarraco, el punto neurálgico de los asuntos políticos, sociales y económicos de la ciudad romana. Las visitas de ministros para inauguraciones relacionadas con el patrimonio tarraconense no es algo nuevo en esta legislatura: igual que lo hizo su homólogo de Cultura, Ernest Urtasun, con sus dos visitas en Tarragona en 2025, Hereu ha reivindicado el interés del Gobierno por la historia de la Tarraco romana. Sin ir más lejos, la misma secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, visitó la evolución de las obras del Foro de la Colonia en junio de 2025.

A su lado, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha señalado la importancia del yacimiento para el entorno y para el conjunto arqueológico de la ciudad, lo que atraerá visitantes al centro de Tarragona, más allá de los circuitos habituales del Anfiteatro, la Catedral y las murallas. "Hoy recuperamos un espacio para la ciudadanía, para compartir convivencia y patrimonio, que vuelve a abrirse y a integrarse plenamente en la ciudad", ha dicho el alcalde, que ha valorado el renovado yacimiento como "un punto de encuentro intergeneracional, abierto accesible y capaz de generar nuevas experiencias". "El patrimonio solo tiene sentido cuando es compartido, cuando forma parte de la vida de las personas", ha concluido Viñuales.

Puertas abiertas del monumento

A partir de este sábado, 11 de julio, el recinto ya estará abierto en el horario habitual y con acceso libre, con jornadas de puertas abiertas. Para este fin, el Museu d'Història de Tarragona ha organizado unas visitas guiadas gratuitas y en catalán, primero a vecinos y comerciantes (entre el 14 y el 19 de julio), y después al público general.

El acto de este viernes ha contado también con seis personajes de la élite de Tarraco, que han actuado como anfitriones de la inauguración. El grupo de reconstrucción histórica NEMESIS ha seleccionado para la explicación del monumento a varios personajes destacados de la ciudad romana, entre ellos, el responsable de la restauración de monumentos con motivo de la visita del emperador Adriano, así como políticos y familias de gran prestigio social.

La reforma del Foro romano

La actuación han tenido un coste total de 4,5 millones de euros, aportados por los Next Generation (3 millones) y un modificativo de crédito del Ayuntamiento de Tarragona (1,5 millones). Han tenido una duración de 14 meses, en los que el tráfico peatonal y rodado de las calles adyacentes se ha visto afectado por las obras. El renovado monumento es a la vez un espacio para la ciudadanía accesible, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

La parte más importante de la actuación se ha centrado en facilitar la accesibilidad de un yacimiento complejo, que ocupa dos manzanas del centro de Tarragona y que contenía un puente sobre la calle Soler. Ahora, el monumento está integrado en la trama urbanística de las calles adyacentes: la de Lleida y la de Verdaguer.

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Además, aprovechando la intervención arquitectónica y paisajística, también se ha actuado arqueológicamente, con el objetivo de retomar el estudio científico de investigaciones anteriores sobre el Foro de la Colonia. Con esta actuación, se puede distinguir mejor las calles romanas, el cardo y decumanus, junto con las insulae, el templo capitolino dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, la basílica romana o una gran sala axial.