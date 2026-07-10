Dimite el teniente de alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) por dar positivo en alcoholemia

El primer teniente de alcalde y concejal de Vía Pública y Movilidad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana e Infraestructuras del Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), Francisco Javier Ochoa, ha presentado su renuncia al cargo después de dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía su coche durante la verbena de Sant Joan.

Según ha adelantado Diari de Tarragona y ha confirmado la ACN, la alcaldesa, Assumpció Castellví (Més Municipi-Compromís Municipal), ha aceptado la dimisión del edil, presentada este jueves.

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Ochoa fue detenido en un control de la policía local en la carretera C-44 cuando conducía su coche y habría dado una tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, un valor a partir del cual se considera un delito penal.