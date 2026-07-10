Los Bombers dan por controlado el incendio forestal de Aiguamúrcia (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat de Cataluny han dado por controlado el incendio que se declaró el pasado miércoles en el núcleo de Pla de Manlleu, en el municipio de Aiguamúrcia (Alt Camp), después de que la pasada noche quedara estabilizado el fuego de Guimerà (Lleida). Sin embargo, por ahora se mantiene cortada al tráfico la carretera T-244 entre el Montmell y Querol por este incendio.

Lo anunció el cuerpo este pasado jueves por la noche, tras más de dos días de trabajo en el municipio tarraconense. A falta de saber la cifra definitiva de los Agents Rurals, el fuego llegó a afectar más de 80 hectáreas de terreno, la mayoría de vegetación forestal.

Durante la tarde del miércoles y también unos minutos de la mañana del jueves, el evolución negativa del incendio obligó a Protecció Civil a confinar a unas 1.600 personas de varias poblaciones cercanas.

Otros incendios en Catalunya

Actualmente están controlados los incendios de Aiguamúrcia, Gavà (Barcelona) y La Bisbal d'Empordà (Girona), y estabilizados los de Guimerà, Navarcles y Sentmenat, estos dos últimos en la provincia de Barcelona.

Noticias relacionadas

Según informan los bomberos, en Guimerà la mejora de las condiciones y la estabilización del incendio han permitido levantar el confinamiento de vecinos, pero se mantienen las restricciones de movilidad en la zona.