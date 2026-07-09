Tres investigados por verter 100 kilos de sulfato de cobre en un canal de riego del rio Ebro

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Tarragona sorprendieron a dos sospechosos cuando vertían 100 kilos de sulfato de cobre en un canal de riego de la margen derecha del río Ebro. Tras identificarlos los acusaron de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Los guardias realizaban un dispositivo preventivo, como hacen periódicamente, en las zonas de Xerta y Aldover para prevenir y detectar infracciones relacionadas con la pesca continental y proteger los ecosistemas fluviales. Estos dispositivos se planifican especialmente en zonas de refugio de pesca donde se habían detectado con anterioridad actividades ilícitas que afectan a la conservación del medio natural.

De esta forma, los agentes observaron como un vehículo accedía a una zona de mantenimiento del canal y sus dos ocupantes descargaban varios sacos y vertían su contenido directamente al agua. Tras identificarlos se descubrió que dentro del vehículo había envases vacíos de sulfato de cobre. La Guardia Civil recuerda que es un producto restringido a ámbitos concretos, como alguicida y fungicida, debido a su toxicidad y el daño que puede causar al medio ambiente.

Pocas horas después del vertido, aparecieron un gran número de peces muertos flotando por el canal a la altura entre Amposta y la desembocadura del río. La Guardia Civil considera que estas muertes están relacionadas con el vertido de los sospechosos. Además, remarcan el canal de riego con los productos tóxicos también abastece el consumo humano e industrial.

Los agentes tomaron muestras de peces y de agua para que se analizase en el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses. También alertaron a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Consorci d’Aigües de Tarragona (CCAAIT). Dentro de la investigación los guardias tomaron declaración a los dos sospechosos e hicieron una inspección en el almacén en el que compraron el producto tóxico.

Allí se localizaron otros 12 sacos. Los agentes también investigaron a una tercera persona que, según los dos primeros sospechosos, ordenó el vertido del sulfato en el canal

Consecuencias ambientales

La investigación se centra en determinar las posibles consecuencias ambientales, sobre la flora y la fauna, del vertido incontrolado directamente sobre un medio acuático. Además, señalan que el canal donde presuntamente se produjo el vertido constituye una infraestructura hidráulica de especial relevancia, al suministrar agua destinada al riego agrícola, a usos industriales y a sistemas de abastecimiento para consumo humano. Por eso se está analizando el agua.

La Guardia Civil mantiene la investigación en coordinación con los organismos competentes, como la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Consorci d’Aigües de Tarragona (CCAAIT), con el fin de determinar el alcance del vertido y evaluar sus posibles afecciones.

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