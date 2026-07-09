Fuego en Catalunya
Desconfinan nuevamente el Pla de Manlleu (Tarragona) por la mejora de las condiciones del incendio forestal
Una nueva reavivada del incendio, ya estabilizado, había obligado a confinar de nuevo a la población este jueves
INCENDIO | Estabilizado el incendio de Aiguamúrcia, que ha quemado 80 hectáreas y ha obligado a confinar a 1.600 personas
Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este jueves a las 11.55 h un nuevo Es-Alert al núcleo de población de Pla de Manlleu, en el término municipal de Aiguamúrcia (Alt Camp), para desconfinar a la población al mejorar las condiciones del incendio forestal.
Una nueva reavivada del incendio, que ya está estabilizado, había obligado sobre las 11.15 horas a confinar de nuevo a la población por la presencia de mucho humo, por lo que la orden ha estado vigente durante unos 40 minutos.
Los Bombers de la Generalitat siguen trabajando sobre el terreno con 25 dotaciones para controlar el foco del incendio originado este miércoles, aunque no creen que sea durante las horas centrales del día por las altas temperaturas de la jornada.
El fuego, iniciado este pasado miércoles a primera hora de la tarde, ha estado ardiendo durante varias horas y a lo largo de toda la noche, tras considerarlo estabilizado a las poco después de las 22:00 horas. Según los datos provisionales de los Agents Rurals, se calcinaron unas 80 hectáreas de terreno, la mayoría de vegetación forestal.
El incendio ya había obligado a confinar varias poblaciones de la zona, entre los términos de Aiguamúrcia, Pontons (Alt Penedès) y el Montmell (Baix Penedès).
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