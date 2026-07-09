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Coral Bay y Makamanu Jungle: PortAventura World pone fecha a la apertura dos nuevas atracciones esta temporada

Las nuevas propuestas combinan aventura, exploración y diversión acuática con el objetivo de ofrecer experiencias renovadas a los visitantes

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Makamanu Jungle, una de las dos nuevas atracciones de PortAventura World esta temporada 2026.

Makamanu Jungle, una de las dos nuevas atracciones de PortAventura World esta temporada 2026. / PortAventura World

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PortAventura World amplía su oferta de ocio este verano con nuevas experiencias pensadas para todos los públicos. El resort incorpora dos grandes novedades que combinan aventura, naturaleza y diversión acuática: Coral Bay, La Leyenda Perdida, en Caribe Aquatic Park, y Makamanu Jungle, The Adventure Trek, en PortAventura Park. A estas propuestas se suman los nuevos Refresh Points, espacios diseñados para ofrecer momentos de descanso y combatir las altas temperaturas durante la visita al parque.

Por un lado, el próximo 23 de julio llegará al público Coral Bay, La Leyenda Perdida, la nueva área familiar de Caribe Aquatic Park. Ambientada en una antigua bahía pirata desaparecida bajo el mar, esta experiencia fusiona agua, descubrimiento y aventura en un espacio renovado en el que sobresale Cyclone, la primera water coaster familiar de Europa, además de otras atracciones y actividades diseñadas para compartir en familia.

Coral Bay, la nueva atracción de Caribe Aquatic Park, en PortAventura World.

Coral Bay, la nueva atracción de Caribe Aquatic Park, en PortAventura World. / PortAventura World

Por otro lado, el 30 de julio abrirá sus puertas a los primeros visitantes Makamanu Jungle, The Adventure Trek. Situada dentro de la zona de Polynesia de PortAventura Park, esta nueva experiencia propone explorar la selva mediante caminos elevados, puentes, túneles de cuerda y circuitos en altura, ofreciendo una nueva interpretación de uno de los rincones más emblemáticos del parque con un enfoque totalmente distinto.

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Asimismo, con la llegada de la temporada de mayor afluencia, el resort ha puesto en marcha sus nuevos Refresh Points, zonas acuáticas tematizadas distribuidas por distintas áreas de PortAventura Park, concretamente en México, Far West y China. Estos espacios cuentan con vaporizadores, aspersores y chorros de agua integrados en la decoración de cada ambiente, y están creados para que los visitantes puedan combatir el calor, relajarse o tomar un descanso antes de seguir con su recorrido por el parque.

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