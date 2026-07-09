El Port de Tarragona obliga a las empresas de cereal a tomar medidas contra la plaga de palomas para frenar su proliferación

El Port de Tarragona ha aprobado una instrucción para obligar a las empresas cerealísticas y de alimentación a aplicar medidas para luchar contra la superpoblación de palomas que se alimentan de los productos del puerto. Así lo ha revelado este jueves el presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Santiago Castellà, tras una reunión con el Ayuntamiento de Tarragona. El objetivo es que a las aves les sea más difícil encontrar alimentación, lo que facilita la gran cantidad de palomas que habita en la ciudad.

Las medidas operativas aprobadas por el Port hace unos días buscan también evitar pérdidas de grano ni cereales en las operaciones de carga y descarga que se efectúan en instalaciones portuarias y que son las mayoritarias en Tarragona. La instrucción consiste en la obligación de las empresas de cerrar los almacenes cuando no se esté cargando o descargando grano, tapar con lonas los camiones de transporte y utilizar cintas transportadoras cubiertas.

Los responsables del Port han asegurado que controlarán el cumplimiento de estas medidas y que se aplicarán las sanciones previstas en la normativa portuaria, en caso de incumplimientos. Estas medidas, según Castellà, tendrán afectación en cuatro empresas que actualmente trabajan con esta producción en Tarragona. La obligación de cerrar los almacenes cuando no se estén usando es una medida que se aplicó hace diez días de forma inmediata, mientras que la de las lonas se irá aplicando gradualmente hasta finales de año. La propia policía de la APT realizará esta tarea, con la ayuda de cámaras con sistema de vigilancia artificial.

A partir de las nuevas concesiones ya aprobadas, la APT prevé que en los próximos años hasta un 70% del transporte interno de grano se realice con cintas de transporte cubiertas, lo que evitará el acceso de las palomas. "Se pierde una cantidad de producto que no se puede menospreciar", ha valorado Castellà, que ha señalado que la voluntad de las medidas es limitar al máximo las fuentes de alimentación de estas aves y evitar pérdidas que afectan a "toda la cadena de valor" de los productos.

"Somos parte de un problema"

"El Port no ha cambiado su perspectiva. Asumimos que somos parte de un problema y, por tanto, debemos dar soluciones", ha asegurado Castellà, que ha reclamado ir más allá de la buena voluntad. "Si no conseguimos poner fin a la plaga de palomas, no lo estamos haciendo bien", ha remarcado. "No dudaremos en aplicar el régimen sancionador" a las empresas, ha asegurado el presidente, sin especificar el importe de unas eventuales multas.

El anuncio se ha realizado este jueves en el Palau Municipal, tras una reunión de la dirección de la infraestructura portuaria con el Ayuntamiento de Tarragona en la que también ha estado presente el alcalde, Rubén Viñuales. Este ha celebrado la iniciativa como un paso importante en su objetivo de erradicar la plaga de palomas, con los problemas de limpieza, sanitarios y de molestias para la ciudadanía que conlleva, actuando sobre uno de los "focos" principales del problema: su alimentación.

Viñuales ha recordado que las del Port de Tarragona son medidas que complementan las puestas en marcha por el gobierno municipal el pasado mes de febrero con actuaciones en 81 "puntos críticos" de la ciudad. Estas medidas podrían ser reforzadas en función de las necesidades, y cuentan con una inversión de 23.230,79 euros del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

La mesa bilateral entre el consistorio y el puerto tarraconenses también ha tratado temas como la promoción económica de la ciudad, el proyecto del obrado de la Confraria de Pescadors y el impulso al proyecto de renaturalización del río Francolí. Aun así, la lucha contra las palomas de la ciudad es una de las prioridades de la mesa, constituida en noviembre de 2024, al ser "una problemática que afecta a la limpieza, la salubridad, el mantenimiento del espacio público, la convivencia vecinal y la actividad comercial", apuntan desde el consistorio.