El FITT 2026 de Tarragona reunirá 16 propuestas escénicas y recuperará el talento de las primeras ediciones

Dieciséis propuestas escénicas formarán parte de la programación de la decimotercera edición del FITT – Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que se celebrará del 2 al 5 de septiembre. El evento recuperará compañías y artistas de las primeras ediciones. “Era importante que volvieran a venir para que el público viera su evolución”, ha destacado Joan Negrié, director artístico del festival. Hasta nueve espacios de la ciudad de Tarragona acogerán algunos de los espectáculos, con la novedad de la Fábrica de la Chartreuse y la iglesia de Sant Miquel del Pla, además de la recuperación del patio de la Casa Canals y el paseo de les Palmeres. Vila-seca y la Canonja repiten como municipios participantes del FITT.

El director artístico del FITT - Noves Dramatúrgies ha subrayado que esta edición será la primera en la que se podrán escuchar hasta cinco dialectos y subdialectos del catalán en diferentes funciones. “Hasta hace relativamente pocos años, el teatro catalán debía hacerse en catalán central, fueras de donde fueras. Ahora existe una libertad máxima a la hora de crear”, ha reivindicado Negrié.

Por su parte, la concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacado que el festival “está más que consolidado y es un referente imprescindible en el calendario cultural de la ciudad”.

El paseo de les Palmeres se convertirá en uno de los puntos principales del festival y acogerá las tradicionales cenas y algunas de las actividades. Además de las dieciséis obras, también habrá espectáculos vermut, talleres y sesiones musicales.

El espectáculo itinerante Dones de Llum, de la compañía Gisela de Foc, abrirá el festival, junto con la posterior sesión del DJ Monsieur Gustave. La Calidesa, Limani, Finir en beauté, Lulú, primera nit o Manual per a éssers vius son algunas de las obras programadas a lo largo de los cuatro días del festival. También destaca Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento, una propuesta participativa con la implicación de 25 jóvenes del territorio.

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La venta de abonos comenzará de forma presencial el domingo 12 de julio con el Vespreig FITT y, a partir del día siguiente, 13 de julio, también podrán adquirirse a través de la página web del festival.