Deportes
Tarragona tendrá una pantalla gigante para ver jugar a España si se clasifica para las semifinales del Mundial
La actividad será gratuita y abierta a todo el público, y la pantalla se instalará en el Parc del Francolí como en anteriores eventos
El Ayuntamiento de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instalará una pantalla gigante en el Parc del Francolí para que la ciudadanía pueda seguir en directo las semifinales del Mundial de Fútbol si la selección española consigue clasificarse para esta fase. En este sentido, las fechas previstas para la instalación de la pantalla serían el martes 14 de julio y el domingo 19 de julio.
La pantalla se ubicará en la zona de gradas del Parc del Francolí, un espacio que recientemente ya ha acogido multitudinarias retransmisiones deportivas y que se ha consolidado como punto de encuentro para vivir colectivamente los grandes acontecimientos deportivos de la ciudad.
Con esta iniciativa, el consistorio quiere ofrecer a los tarraconenses la posibilidad de compartir la emoción de un partido de máximo nivel en un ambiente festivo y familiar, al mismo tiempo que se fomenta la convivencia y la participación ciudadana alrededor del deporte. La actividad será gratuita y abierta a todo el mundo. En caso de que España selle su pase a las semifinales, en los próximos días se darán a conocer todos los detalles organizativos, así como el horario de apertura del espacio y las recomendaciones de acceso.
Desde el Ayuntamiento de Tarragona señalan la "apuesta por convertir el Parc del Francolí en el escenario de referencia para seguir colectivamente las grandes citas deportivas, tal y como ya se ha hecho en anteriores ocasiones".
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
- Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos
- La Seguridad Social puede reconocer hasta cinco años de cotización por el cuidado de hijos
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente