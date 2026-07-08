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Tarragona tendrá una pantalla gigante para ver jugar a España si se clasifica para las semifinales del Mundial

La actividad será gratuita y abierta a todo el público, y la pantalla se instalará en el Parc del Francolí como en anteriores eventos

Pantalla gigante instalada en el Parc del Francolí en 2025 para seguir el play-off del Nàstic de Tarragona.

Pantalla gigante instalada en el Parc del Francolí en 2025 para seguir el play-off del Nàstic de Tarragona. / Ayuntamiento de Tarragona

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El Ayuntamiento de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instalará una pantalla gigante en el Parc del Francolí para que la ciudadanía pueda seguir en directo las semifinales del Mundial de Fútbol si la selección española consigue clasificarse para esta fase. En este sentido, las fechas previstas para la instalación de la pantalla serían el martes 14 de julio y el domingo 19 de julio.

La pantalla se ubicará en la zona de gradas del Parc del Francolí, un espacio que recientemente ya ha acogido multitudinarias retransmisiones deportivas y que se ha consolidado como punto de encuentro para vivir colectivamente los grandes acontecimientos deportivos de la ciudad.

Con esta iniciativa, el consistorio quiere ofrecer a los tarraconenses la posibilidad de compartir la emoción de un partido de máximo nivel en un ambiente festivo y familiar, al mismo tiempo que se fomenta la convivencia y la participación ciudadana alrededor del deporte. La actividad será gratuita y abierta a todo el mundo. En caso de que España selle su pase a las semifinales, en los próximos días se darán a conocer todos los detalles organizativos, así como el horario de apertura del espacio y las recomendaciones de acceso.

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Desde el Ayuntamiento de Tarragona señalan la "apuesta por convertir el Parc del Francolí en el escenario de referencia para seguir colectivamente las grandes citas deportivas, tal y como ya se ha hecho en anteriores ocasiones".

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