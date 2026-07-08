Seguridad en el mar
Tarragona intensifica la vigilancia del litoral con drones tras el accidente en el que se ahogaron tres menores
El nuevo operativo permitirá detectar saltos al mar y otras situaciones peligrosas en áreas de difícil acceso, como el Fortí de la Reina o l'Arrabassada, entre otras
Menores de edad saltan al mar desde rocas en playas de Tarragona pese a estar prohibido
Decenas de personas se concentran en Tarragona para recordar a los tres menores fallecidos en la playa de l'Arrabassada
El dron de la Guàrdia Urbana de Tarragona ya vigila las zonas de rocas y los espacios de difícil acceso del litoral tarraconense. Desde el pasado 6 de julio, la Unidad de Drones (UDRON) ha iniciado las tareas de vigilancia de estos lugares, trabajando de forma coordinada con la Unidad de Vigilancia de Playas (UVIP), que patrulla diariamente la costa tanto en vehículo como a pie.
La noticia de la puesta en marcha del servicio ha llegado apenas tres semanas después del trágico suceso en el que murieron tres menores en la costa del municipio, precisamente en una zona rocosa.
Esta actuación tiene como objetivo reforzar la seguridad en las playas y prevenir conductas de riesgo, especialmente los saltos al mar desde zonas rocosas. El uso del dron permite ampliar la cobertura de vigilancia, detectar conductas de riesgo y actuar con mayor rapidez para garantizar una mayor seguridad tanto de los bañistas como de los usuarios del litoral.
La vigilancia se centrará especialmente en puntos sensibles como el Fortí de la Reina, el Preventori de la Savinosa y la zona de rocas situada entre las playas del Miracle y la Arrabassada, aunque el dispositivo tiene capacidad para recorrer la totalidad del litoral tarraconense.
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