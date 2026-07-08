Dos Mossos y un peatón heridos durante una redada policial contra el 'top manta' en Cambrils

Un operativo policial conjunto contra el 'top manta' en la zona del Cap de Sant Pere, en Cambrils (Baix Camp), ha terminado este pasado martes por la noche con tres personas heridas: dos de ellos, agentes de los Mossos d'Esquadra, y el tercero, un peatón del paseo marítimo cambrilense. La redada tenía el objetivo de dificultar la venta ilegal que es tan habitual en esta zona del municipio junto al límite del término con Salou (Tarragonès). La policía denunció penalmente a dos de los vendedores y decomisó 2.600 objetos falsificados, pero no pudo realizar ninguna detención.

El dispositivo policial, formado por los Mossos d'Esquadra (con unidades ARRO y drones), la Guardia Civil, la Policía Nacional y la policía local de Cambrils, se activó a las 22:30 horas de este pasado martes, 7 de julio, en el término de Cambrils. El operativo estaba pensado para desalojar a los vendedores ambulantes, que ocupan parte del paseo marítimo de la población cambrilense y a menudo dificultan el paso de los peatones con la venta de artículos falsificados, aprovechando el importante tráfico de turistas en esa zona.

Sin embargo, los vendedores del 'top manta' respondieron a la actuación policial con el lanzamiento de piedras y objetos, con el resultado final de dos agentes de los Mossos d'Esquadra heridos: uno por los lanzamientos y otro con una lesión muscular. Una tercera persona, un viandante, también se vio afectado por la reyerta. La policía desalojó a los vendedores ambulantes de la zona, dos de los cuales fueron denunciados por los agentes, y decomisó 2.600 objetos falsificados.

El operativo policial finalizó a la medianoche sin poder practicar ninguna detención, debido a la situación de tensión creada en el límite de los términos municipales de Cambrils y Salou.

Tensión institucional

La cuestión del 'top manta' existe en la zona marítima de ambas poblaciones tarraconenses desde hace más de diez años, aunque últimamente ha creado tensión política entre los dos ayuntamientos. En junio del año 2025, la policía decomisó 23 toneladas de material falsificado, por valor de más de 5,6 millones de euros en la venta ambulante, en una actuación en Salou, Reus y les Borges del Camp que se saldó con 19 detenciones, la mayoría de ellas por presuntos delitos de organización criminal.

Otro operativo, el pasado mes de junio, en Salou, Reus y Badalona, contra la estructura del 'top manta', se cerró con 28 personas detenidas por pertenencia a organización criminal y contra la propiedad industrial, así como más de 25.000 productos confiscados. Se considera que la venta ilegal se desarrolla principalmente en el término municipal de Cambrils, mientras que los almacenes y las viviendas de los vendedores están mayormente en Salou.

Hace menos de tres semanas, un periodista de la cadena pública del Camp de Tarragona, TAC12, denunció haber sido víctima de una agresión de varios vendedores ambulantes cuando grababa imágenes del 'top manta' en la zona de Cambrils y Salou. La tensión institucional se elevó hace pocos días cuando el ayuntamiento salouense anunció que estudiaría llevar a la Fiscalía el fenómeno del 'top manta' en Cambrils, algo que el alcalde de la población del Baix Camp, Oliver Klein (NMC), respondió asegurando que no quería ponerse "al mismo nivel" que su homólogo de Salou, Pere Granados (Units-PSC).

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Precisamente este miércoles, tras los altercados, el Ayuntamiento de Salou ha emitido un comunicado celebrando que el operativo policial en Cambrils haya dejado "sin presencia de manteros" la zona del Cap de Sant Pere, algo que aseguran que era "una situación que no se producía desde hace mucho tiempo". El consistorio se atribuye el éxito de la operación por "las presiones y reiteradas demandas del alcalde Granados", que pide "una actuación coordinada y contundente de todas las administraciones para poner fin a esta actividad ilegal".