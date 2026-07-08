Frente común de los alcaldes de Tarragona ante los despidos de Dow en la química: "Queremos la máxima transparencia"

Los alcaldes del Camp de Tarragona que tienen presencia en el polo petroquímico se han reunido este miércoles y han mostrado una imagen de unidad ante el anuncio de los despidos de la empresa Dow Chemical Company a nivel mundial. La compañía, que tiene presencia en el sector químico de Tarragona, todavía no ha concretado la afectación que tendría la medida en el mapa catalán, y precisamente eso es de lo que se han quejado los máximos representantes de hasta diez municipios.

En un manifiesto consensuado han exigido "la máxima transparencia" a Dow sobre el "abasto" de esta supuesta reducción de personal y han interpelado a la empresa química para reivindicar "la responsabilidad social, territorial e industrial".

Incertidumbre en el proceso

La Casa Canals de Tarragona ha acogido la reunión de una decena de alcaldes del Camp, todos con presencia de los polígonos químicos en sus términos municipales o cerca de ellos: Tarragona, Reus, Vila-seca, Constantí, Valls, el Morell, la Pobla de Mafumet, la Canonja, Vilallonga del Camp y Perafort. Convocados por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la reunión ha querido trasladar un mensaje de unidad ante el anuncio de Dow de despedir a 138 trabajadores de las plantas de todo el Estado.

La situación podría ser dramática para los trabajadores de la planta de Dow en Tarragona, pero por ahora impera la poca concreción en el plan de despidos y las dudas sobre cómo y cuándo se llevará a cabo. La química anunció el pasado mes de junio su intención de reducir la plantilla a nivel global, que es de aproximadamente unas 4.500 personas. De estas, 138 corresponderían a trabajadores del Estado español, lo cual podría afectar directamente a Tarragona, que concentra la mayoría de la plantilla española: 687 trabajadores de los 732 totales en España.

La reunión de los alcaldes en la Casa Canals de Tarragona. / J.C. Borrachero / Ayuntamiento de Tarragona

La empresa enmarca la reducción del personal en un proceso "para impulsar el crecimiento y la productividad mediante la simplificación del modelo operativo, la optimización de los procesos, el ajuste de la estructura de costes y la mejora del servicio a los clientes". Sin embargo, todavía no ha concretado cómo se distribuirán los 138 despidos que anunció que habría en las plantas españolas, por lo que los trabajadores, y ahora también los alcaldes, se han quejado de la incertidumbre y la falta de transparencia.

Una sola voz ante las decisiones

La reunión de los diez alcaldes este miércoles en Tarragona ha servido para consensuar un manifiesto conjunto en el que se defiende el modelo económico del territorio basado en la indústria química y reivindicando el papel local en la toma de decisiones. El texto exige "la máxima transparencia" a la empresa sobre el abasto de la reducción del personal, así como "las alternativas que se han valorado antes de llegar a un escenario de reducción de puestos de trabajo". Los alcaldes piden a la compañía y a todo el sector químico que tenga en cuenta "la responsabilidad social, territorial e industrial en cualquier decisión, y no solo los balances empresariales".

Los representantes municipales han pedido una reunión con la empresa para conocer el abasto de la decisión, como ya lo hizo el sindicato de trabajadores STR, cuando apuntó a una mesa conjunta con la Generalitat. Los alcaldes señalan directamente a la Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) y a las instituciones catalanas, españolas y europeas para "una defensa comuna y coordinada" del sector.

En la reunión en Tarragona se ha reivindicado la importancia de la industria química para los municipios del entorno, a nivel económico y laboral, y se han señalado retos importantes para los polos petroquímicos como la descarbonización, los costes energéticos y las redes cerradas. Los alcaldes también han lamentado que en este tipo de decisiones "que afectan al futuro industrial del Camp de Tarragona" no se escuche al mundo local, por lo que han coincidido en la necesidad de tener una sola voz para negociar, justificar y exigir transparencia, antes de agotar todas las vías para preservar la ocupación.

“Tarragona no puede aceptar los recortes como un hecho inevitable. Detrás de cada posible despido hay personas, familias, trayectorias profesionales y conocimiento industrial acumulado que no se pueden tratar como una simple variable de ajuste”, ha manifestado el alcalde Viñuales. “No defendemos solo unos puestos de trabajo; sino su capacidad de tener futuro industrial. No habrá una transición verde sólida sin una industria fuerte, y no habrá una industria fuerte si se prescinde de sus trabajadores y trabajadoras”, ha concluido el tarraconense.

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Por su parte, el sindicato STR ya denunció el pasado junio que Dow no les ha facilitado ningún informe que justifique los despidos y que todavía no saben cuántos de estos se producirán en Tarragona. Así, los representantes de los trabajadores han advertido de que el sector químico está "en peligro" si las administraciones no dan "apoyo" a los planes de descarbonización de las industrias. En ese momento ya reivindicaron la importancia de la planta en Tarragona: "Aquí no sobra nadie".