Los Bombers luchan contra un incendio de "alta intensidad" en Aiguamúrcia (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat han activado este miércoles 19 dotaciones, tres de ellas aéreas, para luchar contra un incendio forestal de "alta intensidad" declarado en el Pla de Manlleu, en el término municipal de Aiguamúrcia (Alt Camp).

Según ha informado el cuerpo, a las 16:12 horas han recibido el aviso por un incendio que, por ahora, afecta vegetación forestal, y que han clasificado como de "alta intensidad". Afecta una superficie aproximada de 25 hectáreas, según los Agents Rurals.

El fuego, que ha comenzado cerca de la carretera TP-2442, ha generado una columna de humo muy pronunciada y visible desde bastante distancia. Cerca de él se encuentran los términos de el Montmell y Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).

Precisamente a primera hora de esta tarde, los Agents Rurals han anunciado la ampliación de las restricciones de acceso al espacio natural de Montmell-Marmellar, a poca distancia del fuego de Aiguamúrcia. La decisión responde a la situación de riesgo elevado, por lo que la lista de espacios naturales se amplía a 8 en toda Catalunya.

En plena ola de calor en Catalunya, 210 municipios afrontan este miércoles un peligro extremo de incendio forestal y otros 455 presentan un riesgo muy alto, lo que ha llevado a la Generalitat a cerrar el acceso a siete espacios naturales.

Noticias relacionadas

Los Bombers siguen desplegados este miércoles para intentar estabilizar el fuego iniciado el pasado lunes en Sentmenat (Barcelona), que sigue activo, así como otros dos que se han originado esta tarde, uno en Gavà (Barcelona), que ha obligado a confinar a unas 6.000 personas, y otro en Navarcles (Barcelona).